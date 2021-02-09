衛志豪阮兒同居試婚突分手？6個習慣毀關係：沉迷煲劇、避談未來

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-09 08:00

33歲阮兒和男友衛志豪年紀雖然相差13年，但拍拖3年關係一直穩定，更發展到同居試婚階段，當大家認為兩人「好事近」，阮兒卻突然宣布已回復單身，並指自己新年及情人節忙於搬屋。衛志豪卻對此事表示「不太明白」，言語間似乎透露是「被分手」。

阮兒強調與衛志豪是和平分手，心情雖未平復，但現時享受一個人生活，並需要「冷靜下」。衛志豪對兩人分手不明所以，同居往往被視為認定對方的象徵，但「同居試婚」變「了解而分開」的例子比比皆是。

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不少同居情侶都覺得雖然與對方朝夕相見，關係卻仿佛日漸疏離，天天見面不等於親密，反而更讓彼此「鬆懈」，覺得不再需要花心思時間維繫關係。那些我們習以為常的生活習慣，卻隨時成為戀愛關係中的「隱形殺手」，婚姻及家庭治療師們在外媒《Huff Post》中指出破壞關係的小習慣及解決方法，兩人之間的隔閡愈來愈深，可能只是小事引致？

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參考資料：HuffPost

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