撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-06 18:00

鄧紫棋（G.E.M）近年與造型師男友魏俊杰（Mark）合作無間，更不斷於歌曲頒獎禮中屢有斬獲，而事業愛情兩得意的鄧紫棋（G.E.M），近日獲邀接受內地傳媒專訪時，竟一改昔日鮮明的狂野妝感，改以「素顏」示人？

鄧紫棋（G.E.M.）近日獲邀接受內地版《VogueMe》專訪時，竟一改昔日鮮明的狂野妝感，改以素顏示人？(《VogueMe》影片截圖）

幾乎是全素顏出鏡的鄧紫棋（G.E.M.），清純面貌更是驚嚇一眾網民，直言：「很像范瑋琪」、「肌膚會不會太好？」等，而G.E.M更在微博發文笑言：「我是不是以後都不用化妝啦？」

29歲的鄧紫棋（G.E.M.），初入行時憑鐵肺唱腔被封為「巨肺小天后」走紅，近年專注於內地發展的她，也像許多女星般開設小紅書和嗶哩嗶哩（bilibili）等帳戶，私下與網民分享自己的平日護膚秘訣與日常生活點滴等，作風親民。

鄧紫棋（G.E.M.）不時拍片分享護膚習慣，在鏡頭前也是大方以素顏示人。（YouTube@GEM鄧紫棋)

鄧紫棋（G.E.M.）經常在分享護膚心得的影片中，都大方以素顏示人。不施脂粉的鄧紫棋（G.E.M.）不但膚質保養極好，更是透亮白晢無色斑，難怪她早前登上《VogueMe》雜誌專訪，在面對傳媒鏡頭時亦敢以超淡妝示人；她的粉絲更在專頁中發布了鄧紫棋（G.E.M.）「真正素顏」的影片，並語帶驕傲地說：「淡妝？鄧紫棋的素顏更能打，原生狀態的美人，明明可以靠顏值，偏偏要靠才華。」大讚她又美又有實力。

快要步入「3字頭」之齡的鄧紫棋（G.E.M.）仍然充滿甜美少女味。(gem0816@IG)

近日，鄧紫棋（G.E.M.）又在小紅書分享自己的護膚心得，更大推「7水護膚法」的功效，而這種方法亦深受韓國女星李多海、香港女神倪晨曦等熱烈推薦。鄧紫棋（G.E.M.）表示親身試過「7水護膚法」後，自己的敏感肌膚質變好，更說只要連續堅持1星期，皮膚就會變得水潤飽滿，功效明顯。

【按圖看】被網民讚素顏出鏡更清純可愛？鄧紫棋（G.E.M.）小紅書大推「7水護膚法」，連續堅持1星期就可養出好膚質，皮膚更見水潤飽滿？▼▼▼

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圈中有不少女星亦像鄧紫棋（G.E.M.）般，敢以素顏真臉目示人，但她們不時需要通宵達旦工作，甚至為了工作需要經常化上濃妝，要保養出令人羨慕的美肌實在不易。不過外界對於女星素顏的評價各有高低，有女星仍可維持臉色紅潤，零差別的美貌，但卻有女星在卸妝後被網民批評「你是誰」？

【按圖看】不少女星像鄧紫棋（G.E.M.）般敢以素顏示人，但部分女星卸下平日妝容後，竟被網民批評「認不出來」，也有女星被讚素顏比化妝後更好看？

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同場加映：【按圖看】「永遠的小倩」王祖賢即使已54歲，但仍更被網民大讚：「歲月從不敗美人」？即看王祖賢「9大凍齡養生心得」!（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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