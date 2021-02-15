撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-15 22:00

身邊不少朋友都表示婚姻生活就是「柴米油鹽」，愛情日漸被磨滅，昔日激情也逐漸消退，極端點更可能面對「無性婚姻」。即使有性生活，每次感覺也都像「例行公事」，明明在做愛卻沒有親密感，暗暗懷念往日狂野性生活，卻又怕傷了伴侶自尊而不敢開口。

外國網站《Your Tango》編輯Elizabeth Ayers-Callahan與丈夫Chris在一起10年，育有兩個兒子，以往性生活頻繁又美滿，當為人父母後，每晚回到床上只想倒頭大睡，彼此完全沒有意欲與伴侶親熱。

然而，其實Elizabeth心底裏想與丈夫重拾昔日美好的性生活，她參考不同性治療師及兩性作家的意見後，計劃用7天重燃自己及丈夫慾火，更撰寫文章記錄。每天做一件小事或互動，最終Elizabeth和丈夫成功撩起對彼此的性慾。

不少夫婦進入無性婚姻，卻不知如何解決。（《老公那個進不來》劇照）

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