曖昧｜約會後他就已讀不回、消失？盤點3個他「人間蒸發」的原因

撰文： 滔客 最後更新日期： 2021-02-23 09:01

那天的約會，你們共度了一段美好的時光，一切都很順利，妳的妝髮、服飾很美，你們很放鬆地聊天，他還告訴妳幾個關於他的小秘密，你們散步去取車的路上，他還牽了妳的手。妳因為氛圍太美妙，還動起他如約妳就和他共赴雲雨的念頭，他很有風度地送妳回家，妳下車時他還問起妳養的貓好呢！ 文：夏雪翼／滔客

可是，從那天之後他就音訊全無，起初妳還很有耐性地等著，認為他只是忙到忘了聯絡妳。一整個星期，妳的電話都沒有響起，妳終於受不了主動傳訊息給他，卻盼到一個「已讀不回」的下場。妳很納悶，到底發生了什麼事？他竟然像是人間蒸發似的，理都不理妳，妳想了很久，仍想不出當天到底是哪裡出問題。嘿！親愛的女孩，有時候魔鬼就出現在細節裡，男人有幾種心態，妳應該知道。

第一種心態：他認為妳只有外表迷人

不可否認，男人都是第一眼看到女人的美麗外表，感覺迷人才產生想跟妳更進一步的念頭。當一個優秀有內涵的男人，在與妳進一步深談之後，他很快就能夠知道妳的內在是不是如同外在一樣迷人？還是妳只是一個只有外表的洋娃娃，他感受不到妳有深厚的內涵，或是他想要的長處，讓他很失望，才會產生不再跟妳聯絡的想法。

在這裡建議妳，當妳和男人約會之前，若是知道他是一個深具人文內涵的男性，最好先上網谷歌一下近來頗具人望的藝文電影或文學小說，即便是臨時抱佛腳，當他和妳進一步深談時，妳能說幾句名言佳句，談一些妳的意見，就算是背下來的台詞，也可以讓妳除了好看的外表之外，有一些內在能夠吸引重視內涵的男人。

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第二種心態：他認為妳缺乏複雜度

這樣的男人通常見多識廣，對女孩子的要求很高。他和妳約會之後，會向他的男性友人抱怨妳很單調、很無聊，這表示他覺得妳只有性感、或只有風趣、或只是嚴肅或只重視事業，換個淺白點的說法：妳很性感，但好像有點膚淺；妳很聰明又有企圖心，但不有趣也不好玩；妳真的很好玩，但是一點也不性感。這些特質對他而言都很好，但這些只是妳這整個人的一部份，他的要求是希望妳可以擁有更多特質或更完整。

建議妳跟這類型男人約會前，可以多充實幾個好笑的笑話，或是讓自己放輕鬆，就像準備去遊樂場玩一樣，把他當成一個玩伴一起玩；或者妳可以將自己打扮得性感一點，別只在乎妳的專業或事業，約會那天讓自己除了聰明之外還是個性感尤物。總之，妳在他面前可以多展現妳不一樣的一面，妳可以幽默風趣、聰明專業、也可以性感得不得了。

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第三種心態：他認為妳看起來很黏人、沒安全感

男人或許有些蠢，但他們天生都有種雷達，可以偵測到哪個女人身上散發出一種「趕快找個男人填滿感情大洞」的感受。如果妳今天跟他出去約會，抱的就是「得趕快跟他結婚生子」的念頭，男人絕對看得出來，而且他們絕對會逃之夭夭。親愛的，請妳控制好自己，男人之所以跟妳約會，為的只是跟妳有一段美好的時光，讓他們從中捕獲愛情來臨的機會。妳參與其中，妳的責任是幫助男人伸出手去捕捉，而不是拿根鞭子逼迫他們感快進入感情，如此一來男人只會將妳視為洪水猛獸，盡早離開妳。

我會建議妳，就算妳有年齡上或感情上的考量，也請耐住性子，一開始就緊迫釘人是行不通的，妳這樣只會讓妳看起來很沒安全感，男人一點也不想待在妳身邊。妳大可以當他是一個陪妳完耍的伴，每天跟他討論要去哪裡玩，約會的時候聊聊過去、聊聊現在，就是不要聊妳未來想何時結婚、何時生子。你們可以一起吃飯、一起看電影、一起散步，或者開著車漫無目的地馳騁，你要將自己盡量放到最鬆，只要他不是佔妳便宜，你又何妨讓自己多一個飯友、聊天的伴、陪玩的朋友，只要你收起那些黏人的企圖，男人一定會漸漸感受到妳的好，與妳一起漫步到愛情的地圖裡。

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