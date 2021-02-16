脫單攻略｜想擺脫曖昧期？用5招「撩男大法」　主動出擊加快進度

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一段感情最令人困擾的時期絕非曖昧期莫屬，雖然對對方更加在意，卻不知道該怎麼做才能更快加速感情進展。其實，對許多男生來說，還沒開口確認關係是因為他沒有從你身上得到「有機會」的訊號，所以才遲遲不敢有進一步的舉動，本篇搭編就來傳授大家 5 招超實用的「撩男大法」，讓你迅速搭上脫單列車！

想擺脫曖昧期，成功脫單？按圖看看5 招超實用的「撩男大法」▼▼▼

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Dappei 結語：

俗話說：男追女隔層山、女追男隔層山，想要終結讓人受盡委屈的曖昧期，不妨就放下女孩子的矜持，好好地大撩特撩，讓你們的感情可以更近一步吧！

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原文：曖昧好久還是沒結果？快學會這 5 招「撩男大法」，讓你迅速搭上脫單列車！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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