脫單攻略｜想擺脫曖昧期？用5招「撩男大法」　主動出擊加快進度

一段感情最令人困擾的時期絕非曖昧期莫屬，雖然對對方更加在意，卻不知道該怎麼做才能更快加速感情進展。其實，對許多男生來說，還沒開口確認關係是因為他沒有從你身上得到「有機會」的訊號，所以才遲遲不敢有進一步的舉動，本篇搭編就來傳授大家 5 招超實用的「撩男大法」，讓你迅速搭上脫單列車！