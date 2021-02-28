人妻用3P當驚喜禮物予老公留陰影　性治療師6招增情趣：要先禁慾

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-01 11:32

性愛彷如戀愛，也有「熱戀期」和「平淡期」，一起的日子久了，性事上也難免陷入悶局，最後更有可能演變成例行公事，只是「為做而做」，其實對彼此提不起「性趣」。為了重燃慾火，我們往往會想增加性愛時的刺激，但人人接受不同，有時在床上「過於刺激」反而弄巧反拙，嚴重甚至會留下陰影？

台灣婦產科醫生鄭丞傑在健康節目《醫師好辣》分享一個個案，原本找他做抹片測試的病人卻突然跟他訴說房事問題。那個女病人結婚10年，與丈夫性生活一直融洽，但卻有點乏味，曾經試過一起看AV，但久了之後又感到厭倦，因此這位女性一直都想方法增加與丈夫性生活的刺激感。

性愛︱結婚或拍拖久了，性生活難免感到乏味。（《金都》劇照）

因為結婚10週年紀念與丈夫生日只差一天，所以她想為丈夫製造驚喜，她事前試探丈夫看到成人影片中的「3P」情節會不會羨慕，對方先是回答成人影片和現實不一樣，難以比較，但她再連番追問，丈夫才說「是有一點羨慕啦」。

妻子為丈夫安排多人性愛慶祝，但最後卻弄巧反拙。（《醫師好辣》影片截圖）

在生日當天，妻子就為丈夫安排一位妙齡女生，三個人一起「玩一下」。雖然兩人都覺得當晚很刺激，但那次之後，妻子每次要跟丈夫行房時都會想起他當晚與第二個女生親熱的畫面，之後就會覺得抗拒，讓她十分困擾。鄭醫生最後將這位女性轉介到精神科，利用心理輔導的方式才能替她解開心結。

其實要在床上增加新鮮感或刺激感，不一定要利用第三者或仿效AV情節，性治療師Vanessa Marin在外國網站《Bustle》中提出6個增加性刺激的方法，只要簡單走多一步，就能為性事添情趣。

▼▼▼仿「AV」情節來提高性趣未必實際，點擊看性治療師提出6個增加性刺激的簡單方法▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

參考資料：Bustle

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】男友床上太快完事戳破怕傷自尊？不用開口7招延長性愛時間（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】丈夫「性趣」盡失因覺妻子不性感？點擊看外國網站編輯Elizabeth Ayers-Callahan實測如何用7天重新撩起丈夫性慾，重拾激情（延伸閱讀文章）▼▼▼