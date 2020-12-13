【性知識｜女性高潮】在床事上，男女大不同，對男生而言，射精是判別性高潮的其中一個方法；對女生而言，高潮卻是種神秘莫測的感覺，因此有些女生縱然經歷過高潮也無法形容感覺如何，有些女生嚐過高潮的滋味而不自知。

有些人常打趣說「有樓有高潮」，上車置業從來不易，但原來女生要感受高潮也不容易。婦科醫生Holly L.Thacker在美國醫療中心Cleveland Clinic網站中指出，只有大概10%女性容易達到性高潮，而其餘80-90%的女性都無法通過性交直接達到高潮。

女性要感受高潮從不是易事。（《格雷的五十道陰影：束縛》劇照）

專家總結9個令女性 無法達到高潮原因

性生活和愛情一樣都需要花點心思經營和磨合，一些忽略了的小細節足以影響你們之間的親密關係。外國媒體《Woman's day》訪問了不同專家，包括性治療師及婦科醫生，總結出９個可能會導致女性無法達到高潮的因素。

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