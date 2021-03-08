私處護理｜陰毛刮掉經期清爽減少經血沾染？新手除毛4步驟免受傷

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-08 22:30

私處護理｜陰部除毛對大部份亞洲女性而言是「聽過未做過」的事，在西方國家，除毛卻是大部份女性的「必修課」，為了美觀及保持整潔，不少西方女性都有定期修剪陰毛的習慣。不過，近年也有不少身邊女性開始留意陰部脫毛，但出發點卻不一定為了自己，而是想仿效某些AV女優，希望在床上討好男友。

有些女生因為男友第一次接觸陰部脫毛，有些女生則是一直對陰部除毛「心大心細」，想試又怕痛。雞排妹（鄭家純）主持的《深夜保健室》最近一集便請來護理學博士許藍方，講述陰部脫毛的優點缺點及注意事項，而拍過不少寫真集的雞排妹也傳授在家脫毛的秘訣。陰毛在舊時代有遮蔽功能，後來人類開始穿衣服，陰毛有預防感染、保暖以及緩衝性愛碰撞的功能。要去除陰毛之前，不妨先比較陰部除毛的好處及壞處。

護理學博士許藍方在節目中講述剃掉陰毛的好處和壞處。（《深夜保健室》影片截圖）

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雞排妹因工作需要不時要剃陰毛，她在節目中親授在家脫毛的方式。（IG@ili.cheng）

雞排妹在節目中自言常因工作需要除陰毛，因此親授自行除毛的4大步驟及注意事項。不過許藍方博士也提醒，本身患有毛囊炎的女性不建議除陰毛，否則有機會會加重病況。而毛髮倒插的女性也不建議自行除毛，應尋求專業人士的幫助。

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