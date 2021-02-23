性愛｜男友床上太快完事戳破怕傷自尊？不用開口7招延長性愛時間

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-23 22:00

性愛教室︱不少女生與男友心靈契合，卻性事不合，最常見是男伴在床上「有心無力」，完事太快。雖然女生嘴上會跟朋友抱怨，但面對男友，還是不敢開口直說「你太快」，害怕直戳男人最痛會傷及另一半自尊，甚至會導致關係出現隔閡。

性愛︱男友在床上是「快槍手」，讓不少女生感困擾。（《戀人絮語》劇照）

雖說美滿的性愛從不是持久就好，整體環境、氣氛的營造，富有心思的「前戲」缺一不可，但若然男伴太快完事，女生難免覺得「空虛」，產生意猶未盡的感覺。有人說性愛最高境界就是與伴侶「同步高潮」，我們未必能「一步登天」，但卻可運用小技巧延長性愛時間，不用開口也能讓他更持久。外國網站《Women’s Health》請來性治療師、性學博士等專家提出讓性愛更持久的小貼士，以下7招不妨與伴侶一試。

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參考資料：Women’s Health

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