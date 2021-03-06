性愛｜性治療師教慳力貼士增持久度　傳教士式用抱枕事半功倍？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-06 22:00

性愛｜香港人工作忙碌，放工拖着疲憊身軀回家，對於性事有心無力。不少男性都從AV中學性愛，覺得性愛要激烈，女性才會感受到性興奮。然而，只要用對方法自然可在床上「事半功倍」，用對姿勢更可以增加持久度。

由雞排妹（鄭家純）主持的節目《深夜保健室》請來性治療師夫婦陳建臨及柯玫卉教授不同性愛體位的「慳力」小貼士。大部份夫婦或情侶常用的體位如傳教士式、騎乘式，但「做得多不等於做得巧」，性治療師陳建臨指不少男性在進行傳教士式如「推土機」般用力向前推，女性不但不覺得舒服，更可能會頻頻撞到床頭，絕對是吃力不討好。以下性治療師傳授床上體位「慳力」秘訣，讓性愛更持久之餘，更能增加性愉悅。

在床上懂得慳力，間接延長性愛時間。（《深夜保健室》影片截圖）

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