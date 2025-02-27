拍拖平淡期必學！心理學家分享令感情變好「戀愛溝通4大金句」

這4句話真的會讓人心情好好～



覺得與另一半生活平淡，想要有點情趣又不知道該如何下手？其實改變說話方式就能讓彼此的感情越來越好哦～台灣諮商心理師余佳容就曾在Facebook上分享自己跟老公維繫關係的小訣竅，就是「經營戀愛的四大金句」且不論男生女生都很適用！

心理學家教4大戀愛金句，簡單話語，令伴侶間的默契與愛意加倍升溫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

經營長久戀愛4大金句（IG@tvn_drama；01製圖）

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1.「你今天有沒有想特別跟我分享的？」

進入老夫老妻模式的情侶，就算處在同一個空間也各滑手機，已經聊到不知道該聊什麼了，那麼就問問對方今天過得怎麼樣吧！溫柔關心對方生活，即使是吃到一盤好吃的小菜、路上看到有趣的廣告都可以拿出來分享，讓對方知道我們依舊對他感到好奇，也想知道他的生活瑣事，余佳容心理師也強調：

「透過這樣的開始拉近距離，看似很無用，卻是最有力的關心。」



2.「謝謝你記得，還好有你！」

余佳容心理師分享這句話的由來：我每次都會唸他（老公）說，「你都不收衣服，我剛剛已經收完了！」（火已經快燒起來）

蔡先生（老公）就會回一句超厲害的，

「真的還好有你！謝謝你幫我收！」



（我只能說這回覆和修養及自尊有關，我還是會氣，但也不至於爭鋒相對了）

老公情商根本超高！接受幫助時直率地感謝、稱讚對方，那句「還好有你」也讓對方感受到自己被信任與依賴，進而相信自己是無可取代的！

3.「我會這樣說，是因為……」

因為相處了一段時間話就越說越少，導致有時詞不達意讓關係產生嫌隙，就像打字的時候會感受不到對方的情緒，男友說「喔」的時候其實是想說「好，我知道了！」其實只是因為懶惰所以省略話語，但就會讓接受到訊息的我們以為對方在不爽，所以「澄清」很重要，講話要說明前因後果，例如：不要只有一句：「你還沒洗衣服哦？」而是講清楚：「你還沒洗衣服的話，我還有衣服要丟」（前者容易讓人誤會是在嫌棄對方動作太慢）。

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4.「你真的很厲害，但如果有我能做的事，我會盡量幫忙。」

余佳容心理師寫道：通常另一半說「不用！」「不需要！」「我來！」，你會怎麼做，或是怎麼說？大多數的人，可能默默地去旁邊做自己的事，或是簡單的說「交給你了！」但我認為「不需要幫忙！」是一句很溫柔的話語，他代表對方告訴你，「沒關係我來就可以，我相信我自己可以，你也不用為我擔心。」因此我想邀請大家回，

「你真的很厲害，但如果有我能做的事，我會盡量幫忙。」



稱讚對方的自信，也表達你的隨時支持吧！這句話真的很細節，但是超厲害！當對方主動說要獨自承擔，我們除了默默讓出舞台，也可以用這句話代表我們很佩服對方的專長興趣，感謝他的付出，以及告訴他我們非常願意一起參與。

這四句話看似稀鬆平常，其實蘊含著強大的力量，余佳容心理師更在結尾提到：我相信「人真的很脆弱，脆弱到語言可以擊倒，語言也可以滋養。」

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