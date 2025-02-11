拍拖去另一半屋企要留意咩？內行人注意5警號：有「1類書」要小心

情侶即便交往時間長，也不一定完全了解彼此，兩人能否長久走下去，觀察日常小事亦不可忽視。



外國一名約會大師便建議，可透過觀察另一半家裡的物品來了解對方，並示警若出現五個跡象，戀情告終的機率可能較高。

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據外媒《每日星報》報導，國外一名約會大師，同時是相親公司「LUMA Luxury Matchmaking」創辦人April Davies指出，若發現另一半家中有五個跡象，戀情告終的機率可能較高。Davies認為，透過觀察伴侶家中的物品，可以了解對方的思維方式和情緒狀態，而這些物品亦可能暗示兩人其實不合拍，或是一些潛在問題。

Davies表示，

第1個警訊是對方家中還留著前任照片

尤其是裱框起來且被掛在牆上的前任照片，Davies提醒，

「這可能代表他們還沒放下（前人）」



對方可能仍執著於上一段感情，也就難以全心投入當前這段戀情。

第2個警訊是另一半的生活空間極度凌亂

雖然家裡雜亂不能決定一段關係的成敗；但Davies指出，這樣的現象可能顯示另一半正被情緒淹沒，無法花心力整理家裡，或是對方不願處理私人問題，

「忽視他們的生活空間，可能代表他們也會忽視生活中的其他面向」



第3個警訊則是另一半家中出現「搭訕藝術家（Pick-Up Artist）」的書

Davies表示這類書籍跟心理遊戲、操控有關，專注於快速獲得異性青睞，而不是建立真實、長久的親密關係。

Davies說道，

「如果你的另一半還在關注這些內容，這可能反映了他們對兩性關係的看法，而且這樣的觀念可能不會改變」



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第4個警訊是過期的日曆

Davies認為此現象顯示對方在規劃未來、時間管理方面遇到困難，「甚至是不願面對即將到來的責任」。

第5個警訊是另一半家中堆滿外送菜單

Davies指出，當叫外送成為常態，可能代表對方不太重視健康及財務規劃。此外，Davies認為當另一半依賴外送服務，可能顯示對方對做家務興趣缺缺，而這將成為未來共組家庭時面臨的難題。

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Davies並表示，若發現另一半家中出現上述這些跡象，切勿指責，而是要帶著好奇心、同情心去溝通，

「過早下結論只會讓對方產生防衛心理」



Davies建議，可以採用「我」當開頭提問，例如「我發現你還留著前任照片」，藉此讓另一半敞開心扉。有關家裡凌亂、依賴外送的問題，Davies則認為，在溝通時可將對話框架設定成生活方式、健康方面的討論，以此避免爭論。

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