與伴侶步入穩定期感情變得平淡？5個習慣令愛情保溫　延長熱戀期

不一定要大張旗鼓才能表達愛～



交往中期感情看似穩定，但少了熱戀期的愛意，很有可能一個不小心穩定就變成平淡最後愛就消失！為了讓愛的長期保溫，還沒失溫前就要做好準備了！這次小編要介紹「讓愛保溫的5個習慣」希望大家跟另一半都能長長久久～

穩定不等於平淡！記下這5個戀愛小習慣，讓愛保溫更甜蜜長久（點擊放大瀏覽）▼▼▼

讓愛情保溫的5個日常習慣（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 保持禮貌

對有些情侶來說，互嗆、互罵已經是日常相處模式，即使是這樣感情還是很好，持續愛情長跑，但這樣的情況真的偏少數，也不是適合所有人，若想要讓愛保溫，即使彼此很熟了、交往很久了，還是要常把請、謝謝、對不起掛在嘴邊，給予雙方尊重之餘，也是珍惜對方的付出，不要把對方的「好」視為理所當然！

吵架的時候也是，即便吵架到最後還是沒有一個結果，也要為了過程中態度或情緒不好而道歉，不要讓一時的氣話打壞了感情，阻礙後續的理性溝通～

2. 愛的小動作

這個方法不用花大錢也能讓另一半感受到愛！另一半經過身邊時給予微笑或肢體接觸啦～心血來潮寫張告白小紙條貼在對方的手機上啦～小編還聽過在荷包蛋上用番茄醬畫笑臉跟愛心的舉動，大家不要小看這些事情，不夠有心可是想不到梗的哦！

這些簡單的小動作暖心又可愛，也讓對方可以感受到「他喜歡我♥」。在相處中偷藏一些愛的小動作，點綴平凡的生活，一定能提升並穩定雙方的感情！

3. 創造儀式感

沒有特別的原因所以沒辦法有儀式感？原因是自己創造出來的！就像蠟筆小新裡面的席林跟蜜琪（XD），什麼初次見面紀念日、手機遊戲上菁英紀念日～其實沒有特別原因也行，就約個時間兩人一起關掉手機好好聊天、看一集影集、散個步，來場微約會，自己創造情感交流的精心時刻。

如果男方覺得尷尬、不需要，就選他有興趣的事情去做，總之不要讓雙方滑手機，有時間分享生活、分享想法就好～

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4. 積極做舉手之勞

有時候只是舉手之勞就不要吝嗇，「主動」提出要幫另一半做事，順手的事情就可以，例如丟垃圾、拿外賣、拿東西，在幫忙的時候說：

「我幫你去OOO哦！」

「我幫你做XXX好嗎？」



加強幫助的概念。我們要積極主動幫忙，同時也常常向另一半提出小小的請求，互相幫忙、互相感謝，彼此累積安全感與互相依賴的習慣。

5. 用行動說愛

大家一定發現上面4點也都是用行動說愛，主要就是希望彼此都能把愛的言行合一，不只是嘴上說我愛你，也要用行為表示，一個大大的擁抱或深吻，一次專心地陪伴，每次全神貫注地傾聽，這些表現都能讓雙方感受到另一半的愛意，拉長熱戀期的時間、提升穩定期的幸福感！即使是老夫老妻模式，也有適合的表達愛的方式，不是說穩定了就不用「談戀愛」哦！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】