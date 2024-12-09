婚姻係愛情嘅墳墓？4個轉念方式令你們重新愛上彼此　找回熱情

有人說「婚姻是愛情的墳墓」，現實生活中的許多挑戰和磨合，往往容易消磨掉彼此感情。許多伴侶在婚後的某個階段，會經歷失落、沮喪，甚至懷疑自己當初的選擇；但這並不代表愛已消逝，而是婚姻進入了需要重新思考和調整的階段。



本文小編列舉出「4個轉念方式」，有助於擺脫負面情緒並重新愛上彼此，欲改善當前婚姻狀況者不妨試試看。

婚姻中修復感情裂痕的4個方式，找回彼此愛的火花（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4個有效方法修補婚姻感情裂縫（IG@jtbcdrama；01製圖）

+ 11

1. 少抱怨

婚姻中，抱怨往往成為情感間隙的元兇。生活中的瑣事、工作壓力、育兒責任等，都可能引發大小不一的爭執。如果我們習慣用抱怨來表達不滿，這種負面能量會逐漸累積，削弱伴侶之間的信任和感情。

相反地，若我們選擇將抱怨轉化為具建設性的對話，專注於如何解決問題而非責怪對方，便能營造出更積極的氛圍。試著冷靜地討論彼此的感受與需求，而非急於發洩不滿，這樣能讓婚姻中的衝突成為促進溝通的契機。

2. 多讚美

在婚姻的初期，伴侶往往會將對方的優點放大，欣賞彼此的每個小細節；但隨著時間推移，我們的視角可能逐漸被日常瑣事蒙蔽，優點看不見了，缺點也似乎變得更加顯眼。然而，這只是一種習慣性的認知偏差。我們可以刻意改變這種負面的視角，試著重新關注伴侶的優點，並給予正向的回饋與讚美。

即使只是小小的稱讚，像是，

「你今天做的晚餐很好吃」

「感謝你今天幫我處理這件事」

「你穿這樣真好看」



這些溫暖的話語都能重新點燃愛情的火花，讓彼此感到被重視與珍惜。

3. 常感恩

婚姻中的幸福，往往來自於對日常生活中小事的珍惜。然而，許多人會因為生活壓力，而忽略這些細節。當你將伴侶對你的點滴關懷視為理所當然時，感情便容易失去熱度。因此，學會感恩是重塑婚姻幸福的關鍵。

無論是伴侶幫你準備早餐，還是主動分擔家務，這些看似平凡的日常小事，其實都是愛的體現。當我們以感恩的心態去看待生活，婚姻中的點滴幸福感便會被放大，讓人重新感受到彼此的愛。

同場加映：不想經常和伴侶吵架？9招情侶有效溝通方式 別過度隱藏真實情緒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

4. 不期待

當代媒體與社交網絡經常為婚姻描繪出完美圖像，讓許多夫妻無形中受到影響，對自己的關係產生不切實際的期望。俗話說「不期不待、沒有傷害」，過高的標準會讓人不斷感到失望，甚至懷疑對方的感情是否依舊。然而，婚姻是一段長期的旅程，並不總是充滿浪漫與激情，更多的是日常的陪伴與支持。

因此，我們應適時調整對婚姻的「期望值」，理解婚姻並非一味追求偶像劇般的完美日常，而是共同面對現實中的眾多挑戰與磨合。當我們能夠接受婚姻及伴侶的不完美，便能更自在地共度每一天。

婚姻中的困境並非無法解決，而是需要我們重新調整心態與方式，去理解與愛惜彼此。少抱怨、多讚美、常感恩、不期待，這些轉念方式不僅能化解婚姻中的負面情緒，還能讓我們重新發現伴侶的珍貴之處。婚姻的本質是相互扶持，並在日常生活中找到彼此的平衡點，進而攜手共度未來。當彼此都願意投入心力去經營，愛情也會在婚姻的旅程中，持續成長與深化。

同場加映：愛情中溝通重質不重量 5點教你延長熱戀期 應重視Quality Time（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

心理防衛機制是什麼？為何是感情殺手？排斥溝通、自我辯護…6大行為可能是壓垮戀情的最後稻草

會爭吵代表在意彼此！情侶感情「越來越好」的9種溝通方式：吵架時，說「這句話」最加分

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】