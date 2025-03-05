結婚前必做7件情侶活動清單　不同角度了解對方真實性格和責任感

婚前如何更好地了解對方？



這有趣的話題出現在我們這群即將結婚/新婚的朋友聚會上，不如就展開聊聊吧！有人說真的要在結婚前和另一半旅行一次，我完全舉雙腳贊成！旅行時肯定會遇到各種問題和挑戰，可以直觀地看出對方可不可靠、靠不靠譜、有沒有擔當！作為戀愛10+年的前輩，這裏給大家推薦一些婚前必做的情侶活動，能讓你從不同的角度了解對方的脾氣秉性和默契程度！細節之中見真章~

婚前7件情侶活動讓你深度認識另一半，這些活動更能見真章！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

結婚前了解對方必做7項情侶活動（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 一起做手工

發現細節裏的耐心與默契



這只不過是動手的小遊戲吧~當你們要細心地拼接每一塊小木板時，實際上是通過細緻、重複的動作來磨合兩個人的節奏，遇到卡住的情況，甚至可能因為一個螺絲擰錯而重來。慢慢地，你會發現，對方是個追求完美主義的人，還是一個「差不多先生」？他會不會對細節保持耐心，還是遇到困難時直接放棄？他能聽從你的建議，還是固執己見？能窺見不少性格細節哦~

2. 野外露營

極端環境下的應對能力



曾有朋友建議我們一起去野外露營，那種沒有信號、沒有網絡的地方，真正讓人面對原始環境。記得那晚天忽然下起雨，帳篷外的火熄滅了，蚊蟲也在飛舞。他沒有因此而抱怨，而是迅速想辦法解決這些麻煩。我們最後躺在帳篷裏聽着雨聲入睡。

這樣的經歷讓我明白，有時不順的時刻比順利的旅行更能看清一個人的應變能力與抗壓性。如果能笑對這些小問題，那婚姻生活中的風雨也不至於讓你們手忙腳亂。

3. 一起養植物或寵物

在責任面前的態度



那天，我們在一個花店逛，看到一盆小小的多肉植物，他忽然笑着說：

「要不我們試試養這個？如果連它都養不好，恐怕以後我們也養不好什麼了。」



植物的生長速度很慢，就像我們的關係，需要耐心和時間去培養，看看對方在照顧生命時是否細心、負責、耐心。看看他是否記得給植物澆水，還是需要你提醒他？

如果你想更進一步考驗彼此的耐心和責任感，那就一起養只寵物吧。我身邊有不少朋友都說，寵物簡直就是婚姻生活的預演。你們必須一起照顧它的飲食、健康，處理它偶爾的搗蛋行為。它能幫助你們更清楚地看到對方在責任面前的態度，很適合作為邁入婚姻前的小測試，因為婚姻生活中，你們必須一起照顧「家」的成長~

4. 體驗角色扮演

如真人密室逃脱，測試溝通與團隊合作



有一次，我們決定挑戰真人密室逃脱，結果是對彼此溝通能力的一次大考驗。在緊張的情境下，他會主動思考、分析線索，還是會把責任推給你？這種遊戲不僅需要你們互相配合，還能看出他是不是一個合作型的人。

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5. 義工活動

觀察對方的責任感



如果一個人的社會責任感對你來說蠻重要的話，不妨一起參加義工活動。我們曾去社區做過一次環保志願者，清理沙灘上的垃圾。在這樣的活動中，我看到了他對待環境的認真和對社區的熱忱。他不是那種輕易把任務交給別人來做的人，而是主動去承擔責任。這也讓我更加確信，在日常生活中他會對未來的家庭同樣負責。

6. 沉默中的默契

關係中的自然和舒適感



另外，還有一種看似簡單卻很有效的方式，就是一起度過一段無所事事的安靜時光。婚姻中的很多時候都是這樣不轟轟烈烈的日常。那天我們決定不安排任何特別的活動，只是一起在家看書、發呆。沒有刻意找話題，偶爾目光相對笑笑。讓我驚訝的是，這種沉默竟然並不尷尬，反而有一種自然的舒適感，我們彼此之間的默契在這份安靜中反而更加明顯。

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7. 聊一聊未來的夢想與生活目標

生活觀念是否一致



除了這些具體的活動，還有一件事至關重要聊一聊你們對未來的想法和期待。我和他經常會在公園散步時討論我們對未來生活的理想，比如想要在哪個城市定居，理想中的家庭是什麼樣的，工作和生活的平衡如何。這些簡單的話題，實際上揭示了兩個人的生活觀念是否一致。如果你們對未來的期望有太多分歧，這可能會在婚後產生衝突哦！

婚姻不只是甜蜜的旅行和浪漫的約會，一起面對生活的瑣碎時，需要作為一team相互支持和理解。談戀愛的時候，抓緊機會更全面地了解對方的性格、責任感、應對壓力的能力，以及你們之間的默契是否真的足夠強大。當兩個人能在逆境中也能相互包容，或者在平凡的日子裏找到樂趣時，才能真正走進彼此的生活。這些細節，都能決定未來婚姻是否幸福哦~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】