6個戀愛聊天技巧　從相識開始教你令對方愛上你　感情快速升溫

談戀愛就像玩拼圖，聊對了天，感情才能拼得更緊密。



可現實是，有些人聊着聊着就涼了，而有些人隨便發句吃飯了嗎，對方就能回三段語音，外加一個自拍。差距到底在哪？今天，我們就來搞明白，戀愛聊天到底該怎麼聊，才能聊出甜蜜又聊出深度！

不用公式教你聊出真感情，5步驟令對方慢慢戀上你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6大戀愛溝通技巧（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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1. 戀愛聊天的第一課：聊興趣，就是打地基

聊天的開頭，別着急表白心跡，先從對方的興趣下手，這可是展開對話的萬能鑰匙。

一些例子：

「平時有什麼特別喜歡做的事情嗎？」

「有沒有特別愛的電影或者音樂？」

「你覺得最解壓的事情是什麼？」



為什麼聊這個？興趣是一個人生活的彩蛋盒，聊對了能讓對方瞬間眼睛發光。而且，興趣話題天然輕鬆不尷尬，能讓你們迅速找到共同點。

小提示：別不懂裝懂！不熟悉的領域就直接問：你能教教我嗎？瞬間變身一個虛心求學的迷弟/迷妹，多可愛！



2. 聊童年和小秘密：甜蜜加分，拉近距離

當你們熟悉起來，想要更進一步，聊童年絕對是個好選擇。

一些例子：

「小時候最開心的事情是什麼？」

「你覺得你小時候調皮嗎？有沒有做過什麼驚天動地的事？」

「小時候有沒有特別想要的玩具，卻沒買到過？」



為什麼聊這個？童年是每個人的軟肋，也是每個人最温暖的記憶。聊這些，不僅能讓對方放下防備，還能多點親切感。

小提示：當對方分享丟臉的事的時候，別嘲笑，陪着笑才是王道！



3. 聊未來的計劃：給愛情一點儀式感

聊未來是讓感情升級的隱藏關卡。當你們開始憧憬未來，你們的關係也會悄悄變得更有黏性。

一些例子：

「以後最想去旅行的地方是哪裏？」

「如果可以退休，你想住在什麼樣的地方？」

「未來想養什麼寵物？給它起個甚麼名字？」



為什麼聊這個？聊未來的過程，其實就是製造一起努力的目標。特別是那些小到不起眼的憧憬，比如一起去看某個展覽，能讓對方覺得：哇，他／她真的在計劃和我有關的事！

小提示：別太嚴肅，記得多加點腦洞和玩笑，比如我們以後是不是可以開個寵物咖啡館，主打貓咖加狗奶茶？



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4. 聊天小糖點：把日常變成甜蜜情話

戀愛聊天不需要天天深度對話，適當撒點小糖，才能讓感情像奶茶一樣，又甜又上頭！

一些甜蜜聊天技巧：

「你怎麼這麼有趣，我越聊越喜歡。」

「今天的你，又是好看的第一名。」

「你發的消息，我好像能看十遍都不膩。」



為什麼這麼重要？甜蜜話語是戀愛裏的潤滑劑，簡單的一句好想你就能讓對方在忙碌的日子裏笑開花。

小提示：別一味誇對方外表，多誇對方的性格、才華、努力，這種誇獎更走心！



5. 避免雷區聊天法：千萬別踩坑！

聊天再甜，也得注意避開這些戀愛禁忌：

過度詢問

問個不停會讓人感覺被拷問，比如 「你為什麼不回消息？」



打擊式玩笑

自以為幽默，實則冒犯，比如 「哈哈，你的自拍太搞笑了吧！」



太快聊沉重話題

剛認識就聊原生家庭問題，真的有點嚇人。



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6. 最後的秘訣：聊什麼不重要，用心最重要！

聊戀愛最核心的不是話題有多高級，而是你們聊着聊着都覺得開心。喜歡就是能聊廢話。今天路上的狗很好笑，昨天吃的糖很甜，這些小事聊出來都帶着愛意。

愛就是聽得懂對方的潛台詞。一句今天好累啊，背後藏着我需要你的關心。所以，戀愛聊天不靠套路，而是靠心動和用心。願你每次打開聊天窗口，對方都會笑着回你一句：你又來了，我好想聽你講更多！

你學會了嗎？今晚就找他聊聊吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】