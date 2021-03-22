【唐綺陽每週星座運程】雙子能斬獲桃花　山羊工作辛苦但會有回報

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【唐綺陽每週星座運程3/22-3/28】日金進白羊開創度數，有想要展開新計畫及自我突破的想法，更加關注自己，想要變得更美，注意頭和臉部等狀態。在急於變化的能量中，要多點耐心、包容他人。水海入相中，注重身心靈的追求，渴望探求真相、揭穿謊言。周五日金合相，平時的鍛練與貢獻，個人的價值被看見，金牛座、天秤座的優點容易受到注意。

重要星象：日金進白羊開創度數，水海入相中，日金合相

工作注意：巨蟹、獅子、處女、雙魚

巨蟹：與熟悉的夥伴工作更加分

獅子：在細節上多琢磨，能達成完美效果

處女：工作成果被褒獎，有許多好機會

雙魚：有過勞跡象，責任分擔出去比較好

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桃花注意：金牛、雙子、天蠍、水瓶

金牛：優點容易被看見，能輕易擄獲人心

雙子：展現可愛的一面，桃花能有所斬獲

天蠍：感情上反求諸己，仔細判斷合適與否

水瓶：與對方互相支援，充滿感激與感動

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財運注意：天秤、山羊

天秤：不宜有大動作，穩健路線比較好

山羊：工作雖然辛苦，但報酬很有收穫

健康注意：白羊、人馬

白羊：別矯枉過正太固執，反而不健康

人馬：當心肢體扭傷，或撞到東西

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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