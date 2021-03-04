五個愛以「分手」作威脅的星座：雙子常口不擇言、雙魚當撒嬌？

撰文： 亞提米斯 最後更新日期： 2021-03-04 12:01

談戀愛難免會有吵架的情況，有些人會就事論事，卻也有些人在大吵的時候會吵到失去理智，容易以分手來當成一種威脅，想要因此佔上風、也有一部份是想要以此作為一種測試，要試試看感情上的另一半對自己是不是還那麼樣的在乎，然而這並不是一種好的溝通方式，因為在爭吵的當下，如果對方也失去理智，就很可能會真的「分手」。哪些星座的人氣到失去理智會容易以「分手」當威脅呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

按圖看5大吵架時愛用分手當威脅的星座▼▼

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白羊座：

被某一句話給激到，或是已經氣急攻心，對方態度又讓自己太失望，「分手」就脫口而出。

白羊座是很經常會氣到腦沖血的一個星座，特別是與自己最親密的人發生不愉快的時候，白羊座更是會失去分寸，就因為是最親密的人，白羊座往往會覺得不需要去在意那麼多枝微末節的小事晴，有話就更要直說，就算是氣話也會直說。

有時候白羊座根本不會去想說了這些話之後會有怎樣嚴重的後果，在生氣的當下根本沒有想那麼多，只覺得想說什麼就說什麼，衝口直出的話不為了傷人、不會了去威嚇別人，只是要傳達出自己當下的憤怒和不愉快，氣到了就口不擇言的態度，就容易不小心把「分手」掛在嘴上，然而可能睡了一覺醒來之後就什麼都不記得，就算記得也覺得那沒什麼大不了的，不過就是氣話、又不是認真想要講出那些話來。

在別人的耳朵裡頭，這些氣話聽起來就是十足的「威脅」因為往往白羊座在氣頭上那份認真的樣子會讓別人覺得他們真的很認真，好像就是說定了就要分手就不會回頭一樣，不過坦白說如果一個白羊座真的要分手，通常也不見得會這麼生氣，他們的分手可以說得很直接、很理性，而且不會說得一把鼻涕一把眼淚、也不會說得面紅耳赤，大概只要五秒鐘就可以宣告完畢，完全不會想給對方挽留的空間。

生氣的時候白羊座通常是覺得另一半的態度很糟，他們會覺得是對方想分手、態度才會這麼差，往往也就會因此氣到，「那你態度那麼差、一副想分手的樣子，那我就成全你」的態度，百分百賭氣的情況講出這樣子的話後，很多白羊座氣消了之後卻會很後悔，當然這個後悔的前題在於他們根本就不想分手。

不要那麼相信一個白羊座在激動時的口不擇言，跟白羊座的氣話認真、那麼你只會被搞得哭笑不得而已。

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+ 3 + 3 + 3

雙子座：

口不擇言已經是習慣，氣到了什麼狠話都敢說，反正有把話講出口還能收回的自信。

雙子座什麼都敢講、什麼都會講、生氣的時候雖然不盡然能夠完全控制住自己講出的某一句話，不過大部份的雙子座都還有個自信，那就是能夠把死的說成活的，所以就算把狠話說出去，也還是能夠覆水回收，對雙子座而言這並不難。

聰明的雙子座其實會選擇該說些什麼話，以在一場爭吵當中佔到上風，即使對象是自己心愛的人，雙子座也覺得不能落下風，如果感情上的對象很害怕聽到「分手」，那麼當雙子座抓住了這個點的時候，內在那個小惡魔就會適時的把這句話給拿出來，總是就是先逼到對方投降後，再給顆糖摸摸頭。

反正雙子座很清楚，講出來的話不見得一定要實現，就算是這一秒很兇的告訴你「我們分手吧！」，下一秒他們也可以變臉大笑告訴你：「開玩笑的！被嚇到了吧！」

這就真的是拿來當成威脅。雙子座很明白拿分手當威脅不是好事，可是也只有雙子座自己明白自己哪時的「分手」是真的在威脅對方，他們雖然不會老是把分手這句話掛在嘴巴上頭說個不停，可是卻往往會挑在最好的時機拿出來當成武器使用。

除非在這段感情當中，相對比較在意、比較不能失去這段感情的人是雙子座，否則雙子座是真的很敢講，甚至於在說的當下心裡頭還會很有把握，對方會哭著來求雙子座不要分手，這也是雙子座心思細密、相當懂得精算的一個部份。

然而，這真的就是一種威脅，會用這樣的威脅倒不是雙子座真的不要這段感情，而是在氣頭上的雙子座會容易產生一種跟先贏再說的想法，嘴巴上是不想輸人的，而且雙子座也很有把握能夠把話給轉回來，一切都會在他們的控制當中。

不過，當然也會有遇到翻船的情況就是了，倒不是每個雙子座都能夠那麼樣的神機妙算。

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+ 11 + 11 + 11

獅子座：

不是真的要分手，只是告訴你：「朕or本宮『暫時』不想見到你這大逆不道的傢伙！」

獅子座的語帶威脅大部份來說真的只是氣話，特別是當獅子座有點被另一半逼到懸崖邊，又不想要認錯的時候，在抓狂反撲的最後一秒時，就會講出這種分手當威脅的話。如果就個性的層面來看，通常就是吵到獅子座自己覺得面子掛不住的情況下，就會用這樣的方式來進行一個反撲，一個最後讓自己站住腳的攻勢。

有時候要傳達的意思就是：「如果你不想分手、你還愛我的話，那麼不要再這樣逼我好嗎？」可是這樣的想法不容易從向來就很嘴硬的獅子座嘴巴裡講出來，他們有時候會直接告訴對方叫對方滾遠一點，或是「我不想再見到你」，甚至於是「我覺得你不愛我了，我們分手算了」。

但如果你跟一個獅子座交往的話，請記得這是一個天生講話就是不坦白的星座，特別是如果講出這些話會讓獅子座覺得羞赧，他們會寧可想要保住自己的面子和自己的自尊，因為就算是在情人的面前，面子和自尊還是很重要的事。

有時候只是用這樣的話來打斷一個不愉快的爭吵，讓這個爭吵的狀態結束，然而獅子座有時並沒有料到會因此造成更嚴重的後果。通常盛怒下的獅子座是會變得更拗更以自我主張為意見，更是要對方聽自己的，如果獅子座的已經氣到這種近乎失控的情況，其實你可以把這種情況下的獅子座當成是一個皇帝或是女王，因為他們已經到了「我說怎樣就是怎樣」的一個狀態。

當然，獅子座也有把握把講出去的話給說回來，他們氣消了之後也會撒嬌，雖然不會用懇求或認錯的態度，不過你絕對可以感覺得出這個獅子座是在表示：「那個分手只是氣話。」

或許你會認為這樣的獅子座很任性，不過這也是獅子座可愛的地方，當初你愛上這個獅子座，可能就是因為他們這種有趣的反差。

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天蠍座：

一半是氣話、一半是測試。重點是，就算跟情人吵架，也都不想要輸的感覺。

天蠍座倒不是好面子，他們心裡頭其實不想輸，或該說天蠍座總覺得就算和情人吵架，情人也不能不疼惜天蠍座。特別是天蠍座不覺得自己做錯事，又覺得是對方理虧的時候，有時候會不發一語，有時候覺得對方太過份的時候，就會考慮放狠話，當然其中最狠的就莫過於是「分手」的提議。

倒不是真的要分手，只是天蠍座還有個個性上的習慣，就是會很快速很極端的想到最差的情況，特別是當情人的態度很惡劣、好像已經情份全失的時候，天蠍座就會主動的思考起，「對方這種態度是不是不愛我了？我們是不是會因此分手呢？」

與某些星座不同，天蠍座在吵架的時候是越吵頭腦越清楚，他們會越冷靜的去面對這場爭吵，如果不幸天蠍座的情人是會氣到失控、會說氣話的對象，天蠍座如果無法忍受的話，就會冷冷的告訴對方，「你這麼不愛我，那我們分手好了。」

說分手其實是給對方一個機會去挽回，天蠍座可以接受對方盡全力的挽救這樣的情況，有些天蠍座更認為「如果不讓對方知道痛、對方永遠不會懂得珍惜」，因此他們也會選擇用比較刺激的方式來做這樣的行為，提分手就是一件相當刺激的事。

那麼，天蠍座是不是真的想要分手呢？基本上其實也不見得如他們表面上那麼樣的堅決，天蠍座很懂得怎麼去營造一個震懾對方的氣氛，在愛情當中的天蠍座仍然希望自己是處在一個優勢地位的，可以控制住對方的位置，不管是用柔軟的手段或強硬的態度。

如果情人真的也答應了天蠍座分手的要求，有些天蠍座其實也會順理成章地認為，「這個人是真的不愛我，那麼分手也是對的」，這本來就是一個自尊心也很強的一個星座。

雖然，真的就這樣分手了，天蠍座也會極度哀傷，不過嘴硬的他們也不會承認自己當初不該這樣拿分手當威脅，總之，「如果對方真的愛我，怎麼可能會答應跟我分手？」

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雙魚座：

其實是種撒嬌的行為，加上一點天生的戲胞可以讓爭吵氣氛急轉直下。

有些雙魚座也很愛把這樣分手的話擺在嘴上，這通常是帶著一點撒嬌的威脅，往往如果發現對方很生氣的時候，而雙魚座又不想要這樣的氣氛繼續下去，他們會選擇講出分手的話，但通常都會表現得自己很委屈。

重點是，雙魚座嘴巴說要分手，可是身體卻往往不會離開半步，或是幾秒後就大哭，也有的雙魚座會抱著對方問：「你捨得就讓我這樣離開？」等等之類簡直是只有在偶像劇當中才看得到的表現。總之雙魚座會這樣說，是刻意帶著點說反話的意味，甚至於是有意無意在模糊掉原本爭吵的焦點，把話題帶到「你還愛不愛我？」的這個部份上。

運用巧妙的雙魚座是不會讓分手真的發生的，這也是感性的雙魚座善用的一些小心機。不少雙魚座其實對於爭吵是很沒有能力去面對的，他們對於和情人吵架這件事感覺到害怕，當然一部份的原因是，很多雙魚座都很清楚，要比吵架、自己一定是輸的那一個。

本來就不是個很會放狠話的人，雙魚座經過從小到大的磨練之後，往往也很清楚面對爭吵、這是一個極大的壓力，天生就很懂得怎麼逃避和轉換話題的雙魚座，當然也就會學著用一些不同的方式來轉化掉這個壓力。

他們擁有一流的演技，當然也有人會問，雙魚座這麼會演、為什麼不會乾脆演一個很會吵架的人？坦白說，面對外人的話，雙魚座是可以變身成一個很會吵架的人，問題是面對自己心愛的人的時候，雙魚座很容易變得束手無策，很會吵架是無益於感情的，雙魚座很明白這一點。

如同是寫文章會有起、承、轉、合，在一段和情人爭吵的過程當中，提分手就是一個「轉」的階段，雙魚座懂得怎麼用自己天生的好演技去做這個動作，不管是用肢體、語言、眼淚，總而言之在這個「轉變」的動作之後，他們會無縫接軌地把「合」的部份給接上，不會一「轉」就失控，箇中技巧大概也不是別的星座能輕鬆學得來的，這是一種雙魚座獨有的天資。

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