3大星座拍拖分手後最驚對方糾纏 水瓶接受做朋友但唔會重新開始
撰文：鬧鬧女巫店
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等待以下星座主動回頭，是比強硬爭取更有效的方式。
等待這3大星座主動回頭，遠比強行復合更奏效（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 水瓶座
多數水瓶在分手後極其迅速地就能接受雙方變回普通關係，他不刪聯繫方式，也不拒絕偶爾聯絡，但這種友善依舊真的不代表還有破鏡重圓的心思。
放不下他會主動示意，但凡沒有就表示那人已是Nobody了。若對方認不清這點過界了，比如頻繁聯繫甚至把情緒需求丟過來，就是犯了大忌，他分分鐘消失。
聽到：「為什麼不理我」、「知不知道我很難受」這類話，內心：你誰啊？我們甚麼關係啊？拜託清醒一點！
2. 人馬座｜射手座
在親密關係走向盡頭時，人馬普遍會經歷一個下頭期，對曾經親愛的人印象大翻轉，各種看不順眼甚至厭惡，連帶對自己過去的選擇都產生質疑和批判。
這種心境下的他不想和對方有半點瓜葛，被扯上關係會煩得不行，彷彿被髒東西纏上了又慌又嫌極力想擺脱。
越努力越不幸，哪怕是關於往昔美好的回憶，也會激起人馬感覺別人試圖以此控制自己而憤怒不已。
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3. 山羊座｜摩羯座
可控，對山羊來說是相當重要的，事情超出預期的部分容易引起他的焦慮。
對關係結束已做好準備的他來說，拉扯如同半夜的驚聲尖叫，那種被擾動的感覺真的惱死了！明明已經做好情緒隔離，儘量不去體驗分離帶來的影響。可被糾纏就會衝擊到這種應對，不得不去面對內在沒那麼淡然的種種。
他選擇成為解決問題的發起者，希望態度越發冷漠能讓人知難而退，以為如此就能重歸平靜。
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