12星座踩到即分手的戀愛底線　天蠍未來規劃不一　巨蟹心意被辜負

戀愛從來就不是一件容易的事情，而每個人在愛情中會面臨的考驗也是各自不同。



對於12星座的朋友來說，戀情中出現的如下情況，就是觸犯了他們的底線，很可能會讓他們忍無可忍，從而和另一半分手~

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12星座的感情雷區 觸碰到就會分手（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 白羊座｜牡羊座

謊言太多



白羊可以包容對方的缺點，可以容忍對方的脾氣，但就是不能接受被欺騙。每每展開一段感情，白羊都會全身心投入，自然也是希望對方也是能夠如此對自己。

一旦發現對方着這段感情中不坦誠，對自己不夠專一，而且還不知悔改，那麼他們一定會重新考量這一段感情的走向。

2. 金牛座

得寸進尺



和對的人在一起，金牛從會毫無保留展現自己的愛意，也不會太吝嗇於錢財，可他們確實有一件事情非常介意：他們可以給對方一切，給對方最好的，但前提是對方不能「強要」。

如果對方一直和別人比較，或者對金牛提出各種強硬的要求，就會讓金牛覺得他們並不懂得自己，得寸進尺。

3. 雙子座

趨於平淡



雙子其實挺矛盾的，他們一方面很聰明，明白愛情總不會永遠波瀾壯闊；但同時他們又擺脱不了想要追求新鮮的心態。

所以與另一半最好的相處模式，就是既能夠安然相擁，也能夠轟轟烈烈，如果對方只想着安穩度日，忽略他們對生活的熱情，讓生活乏味無趣，他們很可能就會放棄這段愛情。

4. 巨蟹座

不被在意



巨蟹對於感情的看重程度，已經不用我們可以強調了，在感情之中，他們可以把自己的位置放的很低，也可以全心全意對對方好。

但是如果對方並不買賬，或者是辜負自己的心意，不在乎自己的付出，那再怎麼喜歡對方，巨蟹的好感也會一點點被磨平，最後放棄這段感情，再不回頭。

5. 獅子座

不被理解



獅子座有自己的驕傲也有自己的憂傷，他們希望有人能夠分享自己的榮耀，也希望這個人能夠包容自己的小脾氣和缺點。

所以他們非常渴求另一半能夠理解自己，如果連面對自己的另一半都要裝模作樣的話，那就會讓他們覺得這一份感情不值得，最後忍痛放棄。

6. 處女座

真心被消耗



作為一個平日謹慎慣了的星座，處女和戀人確立關係的時候，絕對做好了共度一生的想法。

他們不怕別人覺得兩人不般配，唯一怕的就是對方平白消耗了自己的真心，可能處女之前已經給另一邊打了85分，但一次次的辜負和不在乎，分數降到及格線下的時候，就是處女放棄這段感情的時候。

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7. 天秤座

付出收穫不對等



天秤是那種，可能自己沒感覺到，但對方對自己越好，自己也會對對方越好的類型。

可以說，他們內心希望雙方在感情之中的地位、付出都是相對平衡的一種狀態，如果只是自己一味的對對方好，而對方並不給自己相應的回應，天秤對這段感情的熱忱也會慢慢地降下來，直到放棄。

8. 天蠍座

方向不同



戀愛中的天蠍希望彼此要互相信任，心能夠往一起走，勁能往一起使。他們會把對方放到自己未來的人生計劃中，當然也希望對方的未來中有自己的存在。

一旦發現兩人的方向不同，而彼此又不能妥協的時候，他們就會權衡利弊，就算是真的很喜歡對方，也不能單純做對方生命的附屬品。

9. 人馬座｜射手座

喪失自我



很多人馬不願意開始一段感情的原因，就是怕喪失了自我，失去自由。對於人馬來說，即便是戀愛中，兩個人也都分別是一個獨立的個體，並不是拴死在一起的。

如果為了這段愛情，要放棄自己的朋友，自己的愛好，甚至於自己的夢想，那麼人馬是一定不會輕易妥協的。

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10. 山羊座｜摩羯座

委屈太多



愛情中的山羊座似乎和平日裏沒有區別，大多看上去非常淡定，所以會讓對方覺得委屈，甚至於覺得山羊座不愛自己。但其實被對方誤認為不愛的山羊座，心裏也是非常委屈的。

畢竟只要在乎，總是能夠看出愛的痕跡的，所以總是被對方否定愛意的山羊座，總有一天會心累，會選擇主動結束這一段感情。

11. 水瓶座

三觀不合



水瓶不喜歡和自己三觀不合的人交友，即便只是點頭之交，他們都不想稍微忍耐一下，如果要是在戀情深入的時候，發現自己的戀人和自己三觀不合，他們就會非常犯難。

畢竟是要和自己過一輩子的人，如果兩個人不能夠彼此尊重，互相理解、磨合那水瓶絕對不會勉強維持戀人關係。

12. 雙魚座

現實危機



雙魚崇尚浪漫，在戀愛的初端考慮得可能並不長遠。但在兩人感情加深的過程中，會漸漸明白兩人要長遠，光有感情是不夠的，所以她會「逼」自己成長，也希望另一半和自己一樣變「成熟」。

如果對方只在乎眼前，而不考慮現實問題，那麼雙魚就會明白，兩人很可能走到不到最後，從而結束戀情。

愛情不是到手了就可以不珍惜的，越是自己喜歡的人，越是要挖空心思去照料。只有彼此都呵護對方，有問題一起解決，才能夠讓這份愛情更加堅固，才能夠讓彼此，都能夠成為對方心頭無可替代的存在。

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