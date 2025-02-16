12星座成為感情第三者契機　白羊愛NTR掠奪感　山羊易被地位吸引

不管出於什麼理由，在感情的世界裡，「出軌」永遠是大忌。



日媒《占いTV》近日分析星座四大象限的性格，整理出各星座萌生外遇、出軌念頭的契機，一起來看看吧。

揭秘12星座介入他人婚姻，成為他人出軌對象的契機，水瓶完全唔在意對方是否已婚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

揭秘12星座會因為甚麼介入他人婚姻（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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火象星座（白羊座｜牡羊座、獅子座、人馬座｜射手座）

火象星座一旦對誰產生好感，就很難壓抑自己的情感，縱使是已婚者，也可能因為「喜歡對方」這種單純的理由展開婚外情。被情感所引導的火象星座，就算因違背道德而產生愧疚感，也會被這火熱的戀情給燃燒殆盡。

白羊座

若得知心上人有另一半會更有熱情，容易為這份「掠奪感」感到興奮，不會就這樣放棄這份婚外情。

獅子座

雖然不想成為第三者，不過對方對自己寵愛有加的話就另當別論。

人馬座

會因為衝動和喜歡的對象發生關係，短暫地陷入背德感所帶來的刺激中。但因為善變，很快就會和對方結束關係。

土象星座（金牛座、處女座、山羊座｜摩羯座）

土象星座看似堅不可摧、正經的外表下，隱藏著對生理需求的強烈渴望。他們五感敏銳，一被欲望迷惑就容易沉醉其中，進而走向精神出軌、生理出軌的不歸路。

金牛座

對快感及有魅力的異性沒有抵抗力。只要有了第一次，食髓知味的他們就會接二連三做出錯誤的決定。

處女座

行為舉止頗有教養的處女座，一旦慾望戰勝了道德感，就很容易淪陷不倫戀的深淵。

山羊座

山羊座容易被身分地位及權力吸引，因此發生職場婚外情的機率較高。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

好奇心旺盛的風象星座，容易被具有知性的人吸引，隨著交流、溝通加深彼此情感。但比起將對方當作男人、女人看待，風象星座更傾向與之結為知己。

雙子座

會因為感興趣而嘗試出軌，不過一旦察覺對方開始束縛自己，就會感到厭煩而選擇抽身。

天秤座

很享受兩人相互拉扯的氛圍，即使這份情感可能會在某一瞬間越界，事後天秤座仍會試圖恢復過去那微妙的距離感。

水瓶座

水瓶崇尚自由戀愛，不在乎對方是不是已婚者，即使另一半出軌也會寬容以待。

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水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

浪漫且情感豐富的水象星座，總是在追求那份令其心動的刺激，絕不會放過任何談戀愛的機會。水象星座明知自己變心，仍會選擇睜一隻眼閉一隻眼，等到自己真正沉淪了才知大事不妙。

巨蟹座

會無微不至地照顧出軌對象。但對他們來說，長期維繫這份禁忌的關係是種精神折磨。

天蠍座

嘴上說自己即使是第三者也沒關係，但對對方的控制欲會隨時間不斷加重，最後與之發生爭執。

雙魚座

總是順應自己的情感與對方展開婚外情。一旦出事了，就會跳出來表示自己要主動退出，最後卻又大哭大鬧地把事情搞得更糟。

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