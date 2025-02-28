表面溫柔內心絕情4星座　天秤愛戴和善面具　踩到底線會毫不留情

如果你見識到下面星座的冷酷一面，恭喜你，觸及了真實的他，但小心，你也在失去對方的邊緣。



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4大星座戴和善面具實際最絕情（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 天秤座

不觸及自尊底線和損害個人利益，分別是天秤處理精神和物質世界的兩大原則。也就是說，在人際關係層面，他可以容忍很多差異，對方可以脾氣不好愛作愛鬧，但人身攻擊絕對不行。他也一定是會計算得失的，不會上頭到一味付出，對方必須能提供某種價值，有顏有錢有地位哪怕是能說會道可逗人開心。

在這些前提下，他就是温柔友善的，否則會毫不留情轉身而去。

2. 金牛座

雖說金牛愛財，但哪怕面對無利可圖的對象，也通常是非常温和的。這和他的超絕鈍感力，以及「多一事不如少一事」的懶人處世哲學有關。但收斂攻擊性不意味着不記仇，相反，他的平靜之下是從未釋放的火山，能量難以預測。可以想象他內心有個黑匣子，被人激惹到的不爽全在裏面，說不準哪天就爆倉了，那就是清算總賬的時刻。

他的變臉往往令人震驚無措，可在牛那是給過無數次機會後的徹底失望，那就單方面宣佈關係告吹，沒有任何迴旋餘地。

3. 雙魚座

人的內心都深藏與其表現相反的樣子，因而多情之人必有無情一面，雙魚亦是如此。他以柔軟示人，換珍惜、憐愛、心疼、感激、虧欠……所謂魚不現實，是指其所求可以不是物質，光有物質無法得到滿足，而不是他真的可以完全不計回報地奉獻、犧牲——除非他從中獲得對「慈善家」標籤的自戀。

當他的高情商法器失效再無計可施，會非常絕望，甚至陷入抑鬱中。可一旦覺醒，就是報復的開始：或者讓對方體驗被背叛，或者是純粹地利用……雙魚仍然淺笑盈盈，但心已經是冰冷再無波瀾了。

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4. 人馬座｜射手座

火象裏最隨和的人馬，是隨着成長慢慢變得雲淡風輕的。他對很多事情表現得無所謂了，實際上是因為更加清晰了到底什麼才是有所謂的。對於重要的會非常專注且積極地追求，而其他的就是「對對對」，這樣做少了許多內耗。

因此，跟他相處舒服可能意味着他並不真的關心，好與壞都是疏離的態度，潛台詞是：我不阻礙你，也請你少麻煩我。真正能感受到人馬脾氣不小的人，往往是他內心最在意的。

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