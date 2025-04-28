拍拖講嘢要小心！10句話千萬別輕易講出口　易成關係破裂導火索

愛情是兩個人維繫感情的最初因素，但也是因為社會開放後，男女之間可以自由戀愛後反而不容易維繫。



但是，生活中不是隻有愛情，還有柴米油鹽需要顧及，吵架是難免的，但經常說這些話語會慢慢把愛情給殺死！不想分手，吵架時一定要控制自己的嘴巴，別衝動哦！

情侶相處反向教材！10句話易成愛情關係破裂的開始，切記絕對唔可以講（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10句能輕易摧毀情侶感情的句子（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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1. 我們分手吧！

有些女生很喜歡將這句話掛在嘴邊，一點點不合意就鬧分手。可能一開始的時候，這句話很有作用，對方還是很愛所以會服從、遷就，但如果經常這樣說，就像一把隱形的刀，久而久之就會留下看不見的傷口，在某天真的踩到對方難以忍受的底線，這句話就真的就是將關係砍斷的利刃。

2. 你就是個騙子！

這句話有貶低對方人格的指控性話語，也是兩人起衝突的導火線，會導致事情一發不可收拾。就算對方真的有東西瞞騙着你，但如果你只是想知道真相而不是分手，那麼就不能口出此言，可以嘗試以引導式的問句來溝通，也要讓兩人保持理智。

3. 一切都是你敏感

同樣一件事情卻不代表每個人都有相同的感受，如果自己經常踩線做一些事情讓對方誤會，然後還要告訴對方太敏感，這句話實在是嘲諷滿滿。這句話與「你太激動了！」、「你先冷靜下來」、「你的反應太大了！」有相同的意思，不尊重對方的感覺，肯定會惹毛對方。因此，一定要先聆聽對方的想法，讓對方的情緒先緩和後再說。急急否定對方，只會讓對方覺得就是身有屎。

4. 你開心就好

兩個人在一起最重要就是相處得舒服、開心，但能說出「你開心就好」這句話，可能對方已經很失望，自己的想法已經不再重要，又或者每次提出了要求、想法都被駁回，已經不想再表達，所以就說出這句話。如果這句話在感情初期就出現，每次對方問意見都以這句話回應，其實與「隨便你」有同樣的意思，態度敷衍，讓對方覺得你不在乎對方，而且也凸顯自己不負責任，直接將所有的事情讓對方去決定。

5. 你每次……

這樣的開頭很多人都常用，「你每次都這樣！」、「你每次都忘記！」、「你每次都做不好！」等等，這些否定句可說是抹殺了對方的付出，也讓對方覺得自己做多都無用，得不到你的認同。長期都這樣否定對方，久而久之對方就會選擇不做，直接擺爛就好，對兩人之間的感情毫無幫助。

6. 如果你愛我，你會……

很多人會以情緒勒索以讓另一半為自己付出，以達到自己的目的。如果另一半真的為你着想，就不會對你情緒勒索，還願意為你着想、付出。把句子中的「如果你在乎我」、「如果你愛我」、「如果你有心」等等詞句給去掉，這樣兩人的溝通會來得更好。

7. 我的前任都會……

感情最忌諱就是被比較，在不合的時候，更加別提起前任。如果前任真的對自己那麼好，為何不繼續走下去？感情是兩個人的事，拉個人進來比較是沒有意義的，尤其是拉來前任來做比較，只會引起對方的醋意。每個人對待情侶的方式不一樣，不可能每個人都會以一樣的方式來對你，所以聚焦在兩人之間的問題就好，好好溝通而不是比較。

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8. 就因為你媽是這樣，所以……

原生家庭對每個人的成長都帶來不同的影響，不管對方的家人有多糟糕，這都是逼不得已的，因為沒有人可以選擇在怎樣的家庭出世。一旦爭執時將對方的家庭牽扯進來，這等於用錘子錘在對方的心上，這是非常冒犯的事情。

9. 你沒當過……你不會懂

如果一方的學歷、職業、地位都比另一半高，對方很容易覺得配不起自己，而產生了典型的煤氣燈效應。就算這樣一說可以讓對方沉默下來，但是這也會讓對方產生不滿的心理，從而影響關係變得不健康。久而久之，對方也不願意多做溝通，因為不管怎麼說怎麼建議，都會被你一句懟回來。

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10. 不是一早告訴過你？

有時候我們總是犯傻走錯路、做錯事，但有時事與願違，沒人想要聽風涼話或者被潑冷水，所以「我不是一早告訴過你？」、「你看吧！」、「之前就叫你聽我的了！」等等落井下石的話語。其實，這樣的話並不是對方想聽的，對方需要的是解決方案，而不是你的數落，如果不想幫忙，那麼就請閉起嘴巴別說話。

很多時候，一段關係破裂就因為一張嘴。嘴巴經常說好話，大家相處起來都覺得愉快，但經常都口潑冷水，只會讓人家覺得不舒服，敬而遠之。

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