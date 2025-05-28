女子抱怨天生麗質冇人娶　朋友普通但先嫁人　網民嘲：先反省自身

人與人的緣分是妙不可言的，有時候遇到了適合的對象，就可能會馬上結婚；有些人就是遇不到，所以就遲結婚。然而，有人卻覺得，結婚與否這件事是取決於外貌的。



據《mStar》的報道指出，在TikTok上，一名巫裔（馬來人）女子在視頻中提到與外貌有關的姻緣問題而遭到網友批評。

外貌好係婚姻嘅先決條件？女子抱怨朋友們冇自己靚但比自己早結婚，自己則遇渣男，網民直言想法有問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

朋友們都比女子早結婚 但女子自認外表更優越 網民：先反省自身（01製圖）

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她在視頻中提出了一個問題，質疑那些被她貼上顏值普通的朋友，卻能先結婚，

有時候覺得很奇怪，朋友們都很輕鬆就遇到姻緣。明明沒外貌（顏值普通），還是結婚了。

這讓她懷疑自己，

「為什麼我自己這麼難遇到合適的人？遇到的都是腦子黃色思想、像蜥蜴一樣賴着不走、借錢不還又不懂珍惜的男人。」



言下之意就是說朋友顏值還好，卻能結婚；自己顏值高，卻一直遇到不好的男人，也結不了婚。

女子的言論引起了巨大的反應，該段視頻也獲得超過11萬次的觀看。

網民們並不贊同她的想法，直言，

「那些沒外貌的也結婚了這句話，其實就是你問題的答案。提升自己吧，若我們已經準備好，到時間真主自然會賜予」

「那些沒有外貌的人或許有着良好的品行與性格。要遇到好姻緣，先反省自身、改善品德、糾正動機」

「為什麼非要提那些沒外貌的人？這想法真的有問題」



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不過，也有許多網友給予支持，勸該女子對真主的安排心存善念，

「相信我，我們會被安排遇到各種類型的男人，以此作為教訓，直到真正適合的那一個出現」

「適合你的人會出現，只是時候還沒到」



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