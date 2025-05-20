曬命？女方問2次電話都被男方拒絕 朋友仲特登告知：佢追緊我
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
談戀愛的過程有苦有甜。
日前有位女網友表示，她跟喜歡的男生要了2-3次電話，都要不到，就知難而退了，沒想到近日她朋友特別跑來，告知「妳喜歡的男生在追我，我們應該很快就在一起了」，讓原PO難過表示「到底是分享喜悅，還是在炫耀？」
延伸閱讀：30歲後擇偶唔好淨睇表面 「這6點」先係幸福關鍵 別再浪費時間（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+16
一名女網友在Facebook社團「匿名3公社」發文表示，她跟喜歡的男生要電話，要了2-3次，對方都不給，於是她就知難而退。沒想到朋友突然跑來告訴她，
妳喜歡的男生在追我，我們應該很快就會在一起了
這讓原PO無法接受，坦言「她跟我平常沒什麼聯絡，現在卻刻意跑來跟我說。好吧，我輸了，讓我一個人靜靜好嗎？」
文末，原PO無奈表示「朋友到底是純粹在跟我分享喜悅，還是在跟我炫耀，我整個心像是被撕裂一樣」。文章曝光後，有許多網友安慰，分享過來人經驗，以及應對方法。
延伸閱讀：6個戀愛聊天技巧 從相識開始教你令對方愛上你 感情快速升溫（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+22
有網友表示，
「可能是那個男的叫朋友來告訴妳『別再討電話了』」
「妳放心，等她被追到了，男生就會跑過來也找妳了」
「那就算了啊，好不了多久的吧」
「等他們分手了，記得跟妳朋友說『我早就知道妳們會分手了』」
「好討厭這種事喔，那個男生應該是會拿來炫耀『妳跟他要電話要不到』，而且把這件事跟妳朋友講」
「下一個會更好，妳朋友是故意表現自己優越感」
「現在越是高調，日後就越好笑」
「愛而不得只會傷一陣子的心，得而失去，可能會傷心很久，而且對方有可能很渣，可能還成怨偶」
延伸閱讀：單身未婚必測！看你未來婚姻的幸福指數 預測婚後伴侶相處狀況（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+15
初次約會實在極費思量？教你5個小貼士 約會地點咁揀成功率更高女網友票選「男生曖昧期7大反感行為」 第一名恐怖到令人想報警拍拖講嘢要小心！10句話千萬別輕易講出口 易成關係破裂導火索冇錢結唔到婚？網友論戰男女動機唔一樣：女性有錢反而唔會想結婚另一半鍾意訊息轟炸要小心！恐怖情人6大特徵 及早洞察保護自己
延伸閱讀：
男手握4房月收25萬憂相親被看不起 網搖頭：只會吸引這類女生
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】