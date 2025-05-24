台劇《影后》揭露易出軌偷食的男人6大特質：希望被崇拜、媽寶

近日熱播的Netflix台劇《影后》聚焦演藝圈的光鮮與暗影，主軸圍繞在楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、曾莞婷等人飾演的女演員，如何在競爭激烈的娛樂產業中求生存。



而劇中有兩位男性角色則都不約而同地選擇了「外遇」這條路：薛仕凌飾演的「李導」，因年輕女演員史艾瑪（林廷憶飾）的崇拜眼光，選擇出軌滿足男人的虛榮心；羅宏正飾演的「三石」，則因聽命母親選擇門當戶對的婚姻，同時與陳庭妮飾演的「黎芯妮」維持外遇關係。這樣的角色設定，著實揭示了許多男性的外遇心態，也折射出那些容易不忠的男人都擁有的6大特質。

Netflix《影后》深度剖析容易外遇出軌的男人6個特質：過度依賴母親缺乏獨立性（點擊放大瀏覽）▼▼▼

從《影后》看出軌外遇男6大特質（《影后》劇照；01製圖）

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1. 虛榮心作祟

虛榮心往往是許多外遇者的關鍵特質，尤其像《影后》中的「李導」這樣的角色，他對自身在伴侶關係中缺乏的「認同感」深感不滿，從而轉而尋求外界的補償。當年輕女演員「史艾瑪」對他投以崇拜眼神時，他的自我價值感瞬間得到了滿足，而這種情感需求並非源於愛情，而是出於對自己成就感的確認與虛榮心的餵養。

男人在感情中一旦過於渴望「被仰望」，就容易在原有的關係中產生不滿足，並轉而將目光投向能夠提供崇拜感的對象。這樣的情感補償雖短暫卻強烈，令人上癮，也讓他們逐漸迷失在自我價值的假象中，進而對長期穩定關係造成破壞。若要避免此類情感偏差，雙方需要在關係中建立平等互重的溝通，並在日常相處中肯定彼此的重要性與價值。

2. 過度依賴母親

《影后》中的「三石」正是一位典型的「媽寶」，他的人生選擇大多聽命於母親，甚至連婚姻也被完全操控。他與妻子的結合是母親基於「門當戶對」而安排的，雖然婚姻形式上完美無缺，但情感實質卻空洞無趣。這導致他轉向小三「黎芯妮」的懷抱，尋求情感上的補充。

這種過度依賴母親的行為反映出其性格中的不成熟和缺乏獨立性，無法為自己的感情負責。媽寶特質的男性在感情中容易形成「雙重依賴模式」：既無法擺脫原生家庭的控制，又希望在伴侶或情人身上找到更多慰藉。這樣的情感依賴與分裂心理，最終導致關係混亂與情感背叛。若要減少媽寶特質對感情的負面影響，男性應學會在關係中承擔起獨立責任，這樣才能減少外遇的風險。

3. 缺乏責任感

責任感的缺失是外遇者最常見的性格弱點之一，無論是「李導」還是「三石」，他們在劇中都展現了情感上的逃避與不負責的態度。「李導」選擇回應崇拜他的「史艾瑪」，卻從未考慮過自己行為對伴侶的影響；「三石」則以母親的期待為藉口，拒絕對妻子與情人之間的情感糾葛負責，將傷害拋給其他人。

缺乏情感責任感的男性通常將自己的需求置於伴侶之上，並在關係中規避應承擔的義務與承諾。他們可能通過謊言、隱瞞等方式掩飾自己的過錯，但這種行為最終只會加深彼此的不信任。要避免情感責任感缺失帶來的破壞，夫妻或伴侶間需要在早期建立清晰的期望與承諾，並在關係中養成坦誠溝通的習慣。

4. 過於自我中心

外遇者的情感需求往往過於自我中心，將自己的感受與需求視為關係的核心，卻忽略了伴侶的情感價值與付出。《影后》中的「李導」和「三石」都是援例，他們對自己需求的過度關注，讓他們同時追求婚姻與外遇的雙重滿足，卻從未顧及妻子與小三的感受。

這種過度自我為中心的特質，使他在感情中扮演了一個剝奪者的角色，將伴侶視為滿足需求的工具，而非情感上的平等夥伴。自我中心的男人往往難以與伴侶建立深刻的情感聯結，導致關係表面和諧卻暗藏危機。若要化解這樣的風險，男性需要學習以對方的視角看待感情，並嘗試在關係中實現雙向付出與共同成長。

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5. 抗壓能力低

當感情中出現壓力或挑戰時，抗壓能力低的男性往往會選擇逃避，而非正面應對。《影后》的「李導」正是在婚姻壓力下，選擇透過出軌來獲取短暫的情感舒緩，他將感情中的問題簡化為自己的需求未被滿足，並轉向第三者尋求所謂的「解脫」。

抗壓能力低的男性不僅難以解決感情中的衝突，還容易將問題推卸到他人身上，從而造成更大的傷害。這種逃避行為不僅無助於緩解關係問題，反而讓情感矛盾愈演愈烈。為了避免抗壓能力低導致的情感困局，男性需要在壓力中鍛煉自身解決問題的能力，並學會與伴侶共同面對挑戰。

6. 過度追求新鮮感

「新鮮感」是許多外遇者無法抗拒的誘惑。《影后》中的「李導」與「三石」均表現出對新鮮刺激的渴求，他們分別將崇拜與浪漫視為逃離現實的藉口，卻忽視了穩定關係的重要性。

當伴侶關係逐漸趨於平淡時，這類男性往往會將注意力轉向外界的新鮮事物，卻未意識到穩定的關係不可能永遠轟轟烈烈。對新鮮感的過度追求使他們容易在感情中迷失自我，無法專注於關係的長期經營。若要減少此類風險，男性需要在感情中培養穩定的價值觀，並與伴侶共同探索新的興趣與生活目標，以重新點燃關係的火花。

透過《影后》寫實而深刻的劇情，不僅反映出現代婚姻與感情中的現實問題，也為觀眾提供了審視自我與關係的契機。

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