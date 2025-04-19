女方聽到住婆家即走？男網友疑惑父母很好　過來人嘆婚後風雲變色

與外父外母一起生活會有哪些生活上的困擾呢？



一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裏，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此好奇詢問，

「結婚後住男方家裏真的很糟嗎？」

男網友發文詢問為何女朋友會不願意住在婆家，網友分享經驗大談不便之處（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女朋友不願住婆家 男方不解父母都易相處 網友曝真相：有距離最美（01製圖）

+ 6

一名男網友在台灣Dcard發文，表示他從小就住家裏，父母人都很好，不會強迫他做家事，會請人打掃家裏，但看到網路上討論婆媳關係的話題，女方都很不願意住在婆家，甚至要搬出去住，讓他很不理解，他個人更偏向住在家裏，家裏本身並不小，沒必要搬出去。

原PO詢問網友，如果不是住在同一層，公婆住在樓上，夫妻住在樓下，女生是否還是不願意呢？很多關於結婚議題的討論，女方只要聽到要住男方家就立刻「逃走」，對此詢問過來人的意見。

此文一出，不少過來人分享經驗，提出諸多不方便之處，

「我老公婚前也跟我說家人很好，婚後整個風雲變色，媳婦休息就是懶惰，媳婦睡超過早上7點就是睡太晚，有距離最美是真的」

「我結婚的時候也跟朋友說住在婆家沒什麼不好，住了一年還是跟先生搬出來自己住，不是從小養大的父母，難免有生活上的小細節不一樣」

「共用廚房、客廳就會有很多問題了」

「我老公也覺得他媽很好，但實際上他媽不好，很愛探人隱私」



同場加映：結婚前必做7件情侶活動清單 不同角度了解對方真實性格和責任感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

也有網友提到「分層住」的隱憂，

「分層住這件事只是在形式上的，你不可能禁止別人來到這個樓層啊，終究還是會碰到」

「這種透天通常只有一樓有廚房，所以廚房是要共用的，以及出入口也是要共用的，共用設施容易出問題」

「同一個大門進出就是住一起，這樣還是會被要求互相關照打招呼」



同場加映：婚前唔講錢更傷感情？判斷伴侶值得結婚6大關鍵：要對未來有共識（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

昔向前女友媽借500萬買房…男賣透天賺2千萬不滿被討獲利 反挨批吃相難看

未來媳婦穿破爛睡衣…男友媽大手筆轉帳「治裝費」 眾喊羨慕：缺乾女兒嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】