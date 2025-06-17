4大星座女最易成為心中白月光　天秤最識製造曖昧　堪稱大眾女神

能成為白月光的星座女，特徵是有魅力卻不甚主動、熱情，像清風一般拂過，令人舒服又抓不住。



4大星座女魅力沒法擋，最容易成為他人心目中的白月光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座魅力無窮 最易成為男人心中白月光（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 處女女

外表乾淨清爽，內在認真細緻，處女女自帶不可褻瀆感，讓人覺得這麼正經，談個戀愛應該不行吧。

儘管她私底下什麼都看，也幻想浪漫劇情的發生，但外人眼中她就是不食人間煙火的仙女，誰也不敢輕易表白愛意，而常常錯過了那青澀萌芽的初戀。基於嚴格的自我管理，再見面她彷彿還是當時模樣，身材不走形，臉蛋顯年輕，真真的白月光Top。

2. 人馬女｜射手女

大五官不一定精緻但勝在比例好，不說話時顯高冷（說話嘛就……），人馬女很出大氣美人。她開竅晚，左右瘋狂暗示都聽不懂，或者聽懂也當沒聽見因為心不在此，可照樣跟人打成一片半點不扭捏。

性格好又風趣偏偏只能成為兄弟，是她給人的印象，像青春文學裏的遺憾，多年後才緩過神來一聲嘆息：那麼甜那麼美那麼相信那麼瘋那麼熱烈的曾經。

3. 天秤女

誰能抵擋住天秤女那種温柔氣質呢？美目盼兮巧笑倩兮，她就是曖昧感的神。愛慕者總以為這般親密就差一層窗戶紙沒捅破，因為她從來都參與着、配合着、未曾拒絕自然也從未過界，可這麼想的人絕不止一個。

意識到她在同輩間的高人氣，大眾女神更添分量，她不單是某某的白月光，而是那些年我們一起追的女孩。

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4. 山羊女｜摩羯女

默默做好自己的事，即使優秀也不習慣太多的眼光，低調山羊女以為只有自己會在無人角落讓暗戀瘋狂滋生，卻不知也有人默默地關注着她，無限欽慕。

關於此，沒什麼驚天動地的故事，那個人甚至比她低調，卻最可能跨越經年歲月，將愛意釀成醇酒，直到一句「好久不見」的重逢，藉着醉意打開話匣。

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