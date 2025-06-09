應該問男友過往感情經歷嗎？戚薇、盧靖姍堅持：要知道他談過幾次

你談戀愛時，曾好奇過另一半和前任的故事嗎？



或者說，你也曾旁敲側擊過伴侶究竟有多少個前任、和前任分手的原因嗎？在《妻子的浪漫旅行》最近播出的節目片段裏，四對夫妻聚在一起聊起了關於「前任」的話題，其中盧靖姍的發言更是令不少女孩醍醐灌頂，重新看待「究竟該不該過問另一半以前的情感經歷」的問題！

節目《妻子的浪漫旅行》中4對娛樂圈夫妻大談前任話題，你認為該打探另一半的過去嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

該詢問另一半感情經歷嗎？戚薇、盧靖姍分享看法 不少網民直呼醍醐灌頂（01製圖）

+ 17

當胡靜透露自己從來不過問另一半的過去時，在場的盧靖姍和戚薇都表示很震驚。盧靖姍表示自己談戀愛的時候必須問，必須了解對方過去的感情狀態，

「首先我要知道你談過多少次戀愛、你在戀愛的時候是怎麼說你的前女友的」

「如果你說你的前女友全是不好的東西，而且你在感情裏面一點都沒有學習過（證明）這個男生不成熟」



因為伴侶對前任的態度如何，從某種程度上來說也能看出對方對待感情的成熟度。

在戚薇的角度上來說，與其她從別人口中聽到伴侶和前任的故事，倒不如自己問清楚，尤其她身在娛樂圈，前任也有可能是在娛樂圈工作的「有可能我們未來會在工作場合遇到對方，我也希望我是有禮的，不然會有些冒犯」。

再者，盧靖姍希望男方的情感經歷是比自己多的，因為如果談得少的話，等到中年時期後他會覺得自己這輩子沒體驗過別的感情經歷，然後他很可能就「跑了」！

同場加映：台劇《影后》揭露易出軌偷食的男人6大特質：希望被崇拜、媽寶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

很多人在感情中也許都曾抱有「自己能改變一個人」的心態，但即便心理強大如戚薇都沒有這個自信，也建議女生不要抱有那種「可以讓他浪子回頭」的心態，因為很多時候我們低估了人心，同時也高看了自己。

前任之所以是前任，是因為不適合所以導致分開。既然過去的都過去了，胡靜選擇不過問是因為她覺得過去不重要，因為問了可能就會讓心裏有一個淡淡的「結」而它有可能會隨着時間的增加而成為婚姻當中的一個阻礙，彼此也會越來越介意，所以她寧可不過問，也不想這成為雙方婚姻關係中的隱患。

如果是你，你會主動開口詢問對方過去的感情經歷嗎？

同場加映：老婆想買7蚊薯片被老公當街大鬧：唔食會死？網友勸要有自己收入（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

【本文獲「Goody25」授權轉載。】