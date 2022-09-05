鍾欣潼4大愛情金句　阿嬌認當年不想結婚：年輕時以為遇到對的人

鍾欣潼（阿嬌）自從於2020年與台灣前夫賴弘國離婚後，感情世界一片空白，相反賴弘國卻第三度結婚，早前更成為人父，令外界不少人都對阿嬌的感情生活著急，希望她能盡早遇見「對的人」。日前，阿嬌於節目上談起自己過往的婚姻，就透露自己當年並不想結婚。以下就一起回顧鍾欣潼的經典愛情金句吧。



那一刻我在想『我是不是該結婚了？』而不是我真的想結婚，就是糾結了很久，在那段時間應該遵循我自己的心，但那刻我沒有。 鍾欣潼（阿嬌）

鍾欣潼於2020年與賴弘國結婚，單是美國的婚前派對就已經大排筵席，可惜二人的婚姻僅維持2年便告吹。阿嬌日前於內地綜藝節目就透露，當年自己只是為了於適婚年齡結婚而結婚，並不是真的想結婚，成為婚姻破裂的原因之一。因此，女生們不應為了趕及適婚年齡而胡亂決定人生大事，必須經過深思熟慮。

阿嬌認當年不想結婚（微博@鍾欣潼）

關於前任送的東西，我想說，每一件物品都代表著一段珍貴的回憶，即使兩個人沒有在一起了，但東西也不會隨隨便便扔掉，該處理的是感情，而不是物品。 鍾欣潼（阿嬌）

不少女生於分手後為求「眼不見為淨」，會選擇把前度送的禮物都掉丟，以為這樣就可以療癒情傷。不過，鍾欣潼就認為每一件物品都代表著自己的一段珍貴回憶，不應隨便扔掉回憶，分手後應該好好沉澱自己，把感情處理好，而不是靠扔掉前度的物品來自欺欺人。

阿嬌認為分手後不是靠扔掉前度的物品來自欺欺人。（微博@鍾欣潼）

太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事，大家都沒有長大。 鍾欣潼（阿嬌）

正所謂愛一個上一課，年輕時女生們缺乏感情經驗，加上一股衝勁，心態並不成熟，往往一談戀愛就覺得自己遇上了對的人。鍾欣潼就認為，這未必是一件好事，因為雙方都沒有長大，不懂得如何成熟地磨合及處理分歧，很容易就會造成誤會而分開。

阿嬌就認為太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事（微博@鍾欣潼）

個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？ 鍾欣潼（阿嬌）

現今的速食愛情世代，很多年輕男女都因為不甘寂寞，為拍拖而拍拖。鍾欣潼的一句：「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」看似充滿玄味，但其實正正道出了現今年輕人的感情觀。其實無論是男還是女，只要努力豐富自己的生活，即使單身也可以活得很好，當你裝備好自己的時候，自然便會遇到對的人，找到合適自己，能與自己長相廝守的對象。

阿嬌的一句：「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」成經典金句（微博@鍾欣潼）