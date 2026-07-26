拍拖不止求安穩？5大星座追求共同成長　希望找能激發潛能的伴侶

在愛情的世界裏，有些人喜歡温柔體貼的伴侶，而有些人則更傾向於那些能夠激發自己潛能、帶動自己成長的對象。



星座中也有幾大星座特別欣賞這種能夠帶動自己的人，他們渴望在愛情中找到一個能讓自己變得更好的對象。接下來，讓我們看看這幾個星座在選擇伴侶時的這種獨特偏好。

愛情要共成長！金牛、水瓶等5大星座的獨特擇偶偏好（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這5大星座喜歡 「帶動型伴侶」（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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1. 人馬座｜射手座

人馬座的人熱愛自由，追求新鮮感。他們喜歡那些能夠激發他們探索世界慾望的人。如果伴侶能夠和他們一起嘗試新的事物，比如旅行、運動或者學習新技能，人馬座會感到非常興奮。他們不喜歡被束縛，所以一個能夠和他們一起自由奔跑的人，會讓他們深深着迷。在人馬座看來，愛情不僅僅是陪伴，更是一種共同成長的動力。

2. 金牛座

金牛座的人穩重踏實，注重生活的品質。他們喜歡那些能夠帶動他們去創造更美好生活的伴侶。如果對方能夠鼓勵金牛座去嘗試一些新的投資、理財或者提升生活品質的活動，金牛座會非常感激。他們不喜歡衝動，但會為一個能讓他們看到未來的人而心動。在金牛座眼中，一個能夠帶動他們走向更好生活的人，就是理想的伴侶。

3. 水瓶座

水瓶座的人思想獨立，追求個性。他們喜歡那些能夠激發他們創造力和獨立思考的人。如果伴侶能夠和他們一起探討有趣的話題，或者一起參與一些有意義的社會活動，水瓶座會覺得非常有趣。他們不喜歡被束縛，所以一個能夠和他們一起保持獨立又互相支持的人，會讓他們感到非常舒適。在水瓶座看來，愛情是一種思想上的共鳴和成長。

4. 獅子座

獅子座的人熱情自信，渴望被關注。他們喜歡那些能夠帶動他們去實現夢想的伴侶。如果對方能夠支持他們的事業，或者和他們一起參與一些能夠提升他們社會地位的活動，獅子座會感到非常自豪。他們不喜歡被忽視，所以一個能夠讓他們發光發熱的人，會讓他們深深吸引。在獅子座眼中，一個能夠帶動他們走向成功的伴侶，就是最好的選擇。

5. 雙魚座

雙魚座的人浪漫多情，富有想象力。他們喜歡那些能夠帶動他們去創造浪漫和美好回憶的伴侶。如果對方能夠和他們一起編織夢想，或者一起參與一些富有創意的活動，雙魚座會覺得非常幸福。他們不喜歡現實的束縛，所以一個能夠和他們一起在幻想中遨遊的人，會讓他們感到非常滿足。在雙魚座看來，愛情是一種共同編織的美好夢境。

在愛情中，選擇一個能夠帶動自己的人，不僅能帶來浪漫和激情，還能讓彼此在成長的道路上互相支持。這些星座的人在尋找伴侶時，不僅僅看重對方的外在條件，更看重對方是否能夠成為自己成長道路上的夥伴。

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