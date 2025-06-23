初戀總是最難忘？心理學可解釋　5點從「蔡格尼克效應」看愛情

人生總有幾段記憶如影隨形，而「初戀」似乎總佔據了記憶裡最柔軟的一角。即使多年過去、身邊早已換了人，腦海中仍會偶爾閃現那抹笑容、某段對話，甚至是一場沒有結局的爭吵。



心理學中有個理論，或許能解釋這種「揮之不去」的情感糾葛，那便是「蔡格尼克效應」。它揭示了人類對「未完成的事物」具有更深刻記憶的心理傾向。從科學的角度看來，也許，初戀之所以刻骨銘心，不只是因為它是「第一次」，更因為它往往是「未竟的故事」。

用心理學現象「蔡格尼克效應」解析「初戀情結」，5點告訴你為何未竟的愛更迷人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5點了解愛情中的「蔡格尼克效應」（《First Love初戀》劇照；01製圖）

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「蔡格尼克效應」是什麼？

「蔡格尼克效應」（Zeigarnik Effect）又被稱作「蔡氏效應」，最早是由蘇聯心理學家布盧瑪・蔡加尼克（Bluma Zeigarnik）於1920年代提出。她最早是因其教授Kurt Zadek Lewin的關係，而開始研究此一心理現象。Lewin注意到，餐廳服務生較容易記得「尚未結帳」的點菜單，但在顧客結帳後，服務生便會很快忘記點菜單的內容。

由此，蔡加尼克進行了相關實驗並發現，人們對於「未完成的任務」記憶往往更加深刻。大多數人都能更準確地記住尚未完成的工作內容，彷彿大腦特地留下一組「備忘錄」，提醒我們要完成它，但一旦「任務完成」便會迅速遺忘。而這樣的心理機制，也悄悄地發生在情感關係中，尤其是那些沒有結果的愛戀，因此「蔡格尼克效應」也經常被用來解釋「初戀情結」。

初戀因「未完成」才難忘？

大多數人的初戀都發生在年少時，那是一段對愛情仍懵懂、尚不夠懂得如何維繫關係的年紀。於是這段關係往往在情感萌芽後、尚未開花結果便戛然而止。沒有足夠的溝通、沒有時間磨合、沒有能力解決爭執——初戀便如同一篇草稿，還來不及潤飾就被時光攤開。正因如此，它不完美、不圓滿，也不被封存，成了「蔡格尼克效應」裡最典型的「未竟任務」，讓人時不時地回頭張望。

「懸而未決」更令人上癮

心理學指出，當我們無法完成一件事時，大腦會不斷在心中「重演」該任務的過程，進而加深記憶。換句話說，一段沒有結局的愛情，也容易讓人重複思索，

「當時如果我不那麼衝動，會不會就不一樣了？」

「如果我早點說出口，他會留下嗎？」



這些假設性的思考與想像，無形中增添了情感的濃度（畢竟很多愛情都是自己的想像），「初戀」也因此被賦予了更多浪漫與遺憾的幻想空間，成了腦中永遠無法刪除的幻燈片。

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用心理學達成自我和解

了解「蔡格尼克效應」，並不是為了陷入懷舊、自責或原地踏步，而是讓我們明白：有些記憶之所以深刻，不是因為它最好，而是因為它沒說完。這樣的理解，反倒能讓我們對自己更寬容，不再過度糾結「為什麼放不下」，而是接受「這本來就難以忘記」，全因這是人性。當我們對那段過往不再感到遺憾或懊悔，而只是平靜地承認它存在過、在心裡給它劃下句點，那便是心靈真正的成熟，也是初戀不再「忘不了」的契機。

「未竟之愛」也終將完整

或許我們都需要理解一件事——有些故事就是註定沒有結局。這並不是錯誤，而是成長的一環。「蔡格尼克效應」讓我們學會，那些未完成的愛情，其實正是因為「沒完成」，才被我們的記憶牢牢保存著。初戀的存在，不僅是為了讓人懷念，而是提醒我們，曾經如此真誠地去愛，是一種多麼珍貴的能力。而這份能力，將在未來的每段關係裡，繼續發光。

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