婚姻問題根源非性格不合？專家揭老公逃避並轉嫁責任給妻子是主因
撰文：中天新聞網
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許多婚姻問題的根源並非溝通不良或個性不合，而是源自心理學上的「情感未斷奶」（Emotional Enmeshment）現象，即丈夫在心理上無法與原生家庭切割，導致妻子在婚姻中長期承受不對等的對待。
台北市同伴心理諮商所所長余佳容說明，「孝道外包」是常見的具體表現。祭祖、包紅包、照顧生病長輩等責任，往往以「妳是媳婦」為由轉嫁給妻子，事後功勞卻歸於丈夫。她指出，孝順是丈夫自己的責任，妻子從未被視為需要用心對待的對象。
面對婆媳問題，余佳容觀察到這類丈夫慣用「我家就是這樣」作為擋箭牌，無論長輩未敲門進房、強制要求過年返家，或長輩態度強硬，皆以原生家庭文化合理化。但當妻子提及自身原生家庭的不同習慣，同樣的標準卻從未被對等尊重。
余佳容提到，部分丈夫會以父母的犧牲製造愧疚感，要求妻子接受不合理對待。她強調，愛父母與尊重妻子並不衝突，且往往是在妻子出現後，丈夫才開始看見父母過去的辛苦。
溝通上同樣存在明顯雙重標準。余佳容表示，這類丈夫在職場上執行力強、在朋友間反應靈敏，面對妻子的婆媳問題卻頻頻說「聽不懂」或「妳想太多」，傳話時也屢屢曲解原意。她直言，這種雙重標準比語言暴力更具傷害性。
余佳容指出，最需警惕的是心理學所稱的「三角化」（Triangulation）行為。部分丈夫會刻意在婆媳之間傳遞扭曲訊息，讓兩方產生對立，自己則以「受害者」姿態置身事外，同時獲取雙方同情，藉此迴避一切責任。
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