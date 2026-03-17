想要婚姻幸福不內耗　學會5大夫妻極簡相處之道　長久穩定走更遠

在演藝圈裏，能夠攜手走過二、三十年的明星夫妻並不多，但那些真正走到最後的，總是讓人由衷羨慕。像是結婚超過20年的范文芳與李銘順，他們的互動不張揚，卻總能在細節裏看見彼此的信任和默契；又或是金宇彬與申敏兒，交往10年間一起面對人生高低潮，尤其申敏兒曾陪伴金宇彬戰勝癌症，兩人彼此扶持，讓人看見真實而穩定的伴侶關係。



細看之下，這些感情好的夫妻，都有一個共通點，他們的關係簡單、穩定，而且不耗能。這樣的相處狀態，近年被愈來愈多人稱為「極簡婚姻」。

極簡婚姻5個相處原則，讓夫妻關係更長久穩定不內耗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

極簡婚姻5個相處原則（01製圖）

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什麼是極簡婚姻？

所謂的「極簡婚姻」，並不是對感情冷淡，也不是降低付出，而是兩個人都清楚知道，婚姻不需要每天反覆證明愛有多深，也不必在每件小事上爭個輸贏。它更像是一種成熟的相處選擇，不把情緒無限放大、不為了面子硬撐、不因外界的比較而動搖彼此的關係。相較於轟轟烈烈的激情，極簡婚姻更重視的是長久的舒服與安定感。

1. 情緒管理極簡化：不把伴侶當垃圾桶

你是否發現，感情穩定的夫妻並不是沒有情緒，而是懂得「怎麼處理情緒」。他們不會在一整天工作受挫後，把所有怒氣和委屈一次傾倒在伴侶身上，而是先給自己一點時間消化，再選擇適合的時機好好說。極簡婚姻並非壓抑情緒，而是不讓情緒失控成為日常。當你願意為彼此保留界線，少一點指責、多一點理解，關係自然不會被消耗。

2. 溝通極簡化：說重點，不翻舊帳

在長期關係裏，真正讓人疲憊的往往不是吵架，而是每次爭執都被迫回顧過去的所有不滿。極簡婚姻的伴侶，在溝通時會刻意拉回焦點，只討論「這件事現在怎麼解決」，而不是藉機翻出舊帳來證明誰比較委屈。溝通的目的不是贏得一場辯論，而是讓關係繼續走下去。有時候願意先低頭的人，並不是輸，而是更珍惜這段感情。

3. 角色期待極簡化：不要求對方扮演完美伴侶

很多婚姻之所以變得疲累，並不是不愛了，而是期待太多了。我們常在不知不覺中，希望伴侶同時扮演情人、朋友、支柱與救星，既要體貼、又要上進；既要賺錢、又要顧家，還得隨時懂你的情緒。極簡婚姻選擇放下這些過高的投射，接受對方只是普通人。當期待降低，失望自然減少，反而更容易重新看見對方原本就值得珍惜的地方。

4. 生活模式極簡化：不跟別人的婚姻比較

感情好的夫妻，根本不會把時間花在比較上。他們不急著向外界證明婚姻有多幸福，也不會因為看到別人的儀式感、浪漫舉動而開始懷疑自己的選擇。不比較誰的周年紀念更盛大、誰的另一半更貼心，更不勉強自己走在社會定義的時間表上。婚姻不是展示給別人看的，而是兩個人每天真實過著的生活。只要彼此舒服，外界怎麼看，其實並不重要！

5. 愛的表現極簡化：長期陪伴勝過短暫浪漫

極簡婚姻不追求天天驚喜或高調示愛，而是把重心放在長期的陪伴上。在對方低潮時願意留下來、在關鍵時刻能夠站在同一邊，即使生活平淡，依舊選擇彼此。這樣的愛或許不耀眼，但時間一拉長，反而最禁得起考驗。對他們而言，真正重要的不是一時的浪漫，而是多年後，依然願意牽著同一雙手，並且並肩而行。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】