男友是永遠長不大的小飛俠還是媽寶男？有5個特徵就長痛不如短痛

不知道大家有沒有遇過這種人：他喜歡追求新鮮有趣、好玩的事情，是個享樂主義者，時不時會提出充滿理想跟抱負的idea。



一開始我們都會被他的童趣跟天真吸引，覺得跟他在一起好快樂，只要跟他在一起似乎就不用背負這麼多的現實壓力。不過，若結了婚，進入實際生活中，又會如何呢？

有這5個特徵的另一半，是永遠長不大「小飛俠」？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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他，是童話故事中的小飛俠嗎？

1.依賴心強

2.愛幻想，不切實際

3.犯錯時總愛找藉口，或是推脫責任

4.生活的方式像個孩子，也總是懷念自己學生時期的生活

5.總是要求他人配合自己

以上，5個特徵，越多項符合，就表示他是現實生活中的小飛俠！雖然，相處時很快樂，但是，時間一久，我們發現他似乎抗壓力不好，無法接受失敗的挫折感，也不能承擔太多責任，不然就會擺爛、怪東怪西，我們也逐漸認清一開始吸引人的理想跟抱負其實就只是天馬行空、不負責任的幻想；原本讓我們母愛大爆發的依賴心，也壓得我們喘不過氣，因為我們就像是他的另一個媽媽：幫他管柴米油鹽、照顧他的身心靈！他，就像極了童話故事中的小飛俠，長不大的孩子！

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你想當小叮噹？還是溫蒂？

在故事中，小飛俠的一生裡有兩個最重要的女人：溫蒂（Wendy Darling）跟小叮噹（Tinker Bell）！小飛俠喜歡小叮噹帶給他的無憂無慮，卻又眷戀溫蒂的照顧跟母愛！同樣生活在夢幻島裡的小叮噹，也非常愛小飛俠，願意為了小飛俠做所有的事情，但小叮噹一方面抱怨小飛俠的不成熟，卻又持續、不斷地為小飛俠付出，並期待能得到回報。仔細想，這不就是所謂的情緒勒索？

溫蒂雖然一開始被這種無憂無慮的生活所迷惑，但已跨在成年、未成年的交界處的溫蒂，最後選擇繼續長大，離開夢幻島、忘記小飛俠，繼續過自己的人生。如果，你無法像溫蒂一樣瀟灑離開，你可以選擇更實際的作法：給予伴侶更明確的指令。

小飛俠也該學著長大了

雖然「小飛俠症候群」不是一個正式的診斷，卻擁有這種性格的人卻大有人在，也為許多人帶來困擾：他們基本上就是「媽寶、爸寶」：對生活或婚姻都會有理想中的期待，當期待不如預期就會自怨自艾或是怨天尤人。他們期待伴侶能照顧他們的生活起居，又期待伴侶能跟他們一樣不受現實壓力拘束，想幹嘛就幹嘛，因此常會給伴侶帶來極大的精神壓力。

根據諮商心理師曾心怡表示：「如果你的伴侶有小飛俠的特質，記得不要給伴侶貼標籤。處理的方向就是用陪伴的方式，慢慢讓他對現實的耐受度增加。例如：不是只有我找工作不順，找工作不順也能夠從頭再來。讓他對於現實能夠有比較少的挫敗感。」

畢竟，讓身邊的大孩子長大不是伴侶的責任，通常你越是拉拔、越是期待他改變，他的反彈力道也會越大，造成兩人之間的衝突增加。如果真的需要對方幫忙、做什麼事情，可以用更直接、明確的命令：「我希望你能主動、積極的照顧小孩，而不是幫忙。」、「我們應該固定輪流做家事，而不是你想到才做。」先幫他建立正確的心態跟做事方法，才是身為伴侶應該做的事。一昧地批評、給他貼標籤，只會讓他更加擺爛而已。

「孩子」不會瞬間長大，都是在體會到「付出與回報」後才心甘情願承擔責任。希望在各位溫蒂的帶領下，身邊的大孩子終將能「成年」。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】