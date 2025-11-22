出軌｜私家偵探教你從伴侶「正常改變」找偷食痕跡　網民分享經歷

當另一半有在「偷食」時，總會留下一些蛛絲馬跡，一名私家偵探分享表示，還有一些看起來「非常正常」的情況，也有可能是偷吃出軌信號。



根據《Mirror》報導，這名女偵探Cassie在TikTok影片上表示：

這個情況很有可能被大家忽略，其他典型的偷吃信號包括過度保護手機、突然喜歡打扮、工作很晚都不回家等，而這個可能錯過的信號是——突然擁有了新愛好。

她表示，這可能代表另一半正在和擁有相同愛好的人有一腿，或是為了給對方留下好印象而培養新愛好。「另一半有可能會突然對衝浪或鄉村音樂產生了濃厚熱忱，儘管之前從來沒有表示出任何興趣。」

相關文章： 懷疑男友不忠？男人8大出軌劈腿徵兆 傾計心不在焉肯定有蹊蹺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

但她也澄清，不能因為這樣就直接懷疑另一半有外遇，只能將之當成一種「信號」，並需要結合觀察其他的因素和跡象才能斷定。「出現這種情況有很多可能性，或許對方只是有了新愛好，但如果連帶其他出軌跡象也出現，那就要注意了。」

她的影片也引來網友們熱議，有人表示：

「我遇到的情況是，他對畫畫突然有了興趣，我想他應該是跟另一個女人有外遇」

「我的第一任妻子就是這樣，然後我最近的女友也有同樣的情況，直接就明白發生了什麼事」

「我的女友也開始有這種跡象，從來不去健身的她如今每次去3-4小時，也不讓我一起去」



也有人說她的男友帶着手機一起睡覺，說是想要追蹤自己的睡眠質量。也有人表示，除非對方也接受自己一起培養那個興趣，才能夠擺脱嫌疑。「我的前任突然帶了一張以前他鄙視的音樂CD回家，多年後我才明白發生了什麼事」。

但也有人不贊同她的說法，認為可能他們只是想要擴展自己的興趣，嘗試新東西而已，你是否贊同這名偵探的看法呢？

同場加映：另一半經常以「為你好」作理由操控你？恐怖情人5大警訊+自救方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

【本文獲「Goody25」授權轉載。】