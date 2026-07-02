7月愛情運勢｜3大星座桃花運極旺　雙魚即將迎來真愛順利告別單身

轉眼間即將進入盛夏，在這個熱情如火的時節裡，哪些星座能獲得愛神眷顧，在盛夏午後邂逅真愛，或與伴侶共譜甜蜜樂章嗎？



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7月這3個星座的好消息要來了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3大星座7月桃花運極旺（AI生成圖片；01製圖）

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TOP 3｜處女座

單身的處女座

本月你展現出積極樂觀的態度，雖然內心偶爾會感到孤寂，但這正是推動你尋覓桃花的動力。其實合適的人選早已進入你的交際圈，只要你放下過於挑剔的眼光，主動出擊，就能順利脫單，捕捉到這份好不容易得來的緣分。

有伴侶的處女座

與另一半的感情持續升溫，透過與彼此朋友圈的頻繁互動，能更深入瞭解對方的生活，讓關係邁向新台階。下半月雖可能面臨短暫分離，但頻繁的聯繫反而增添了驚喜感，再次見面時將能體會到小別勝新婚的甜蜜。

TOP 2｜巨蟹座

單身的巨蟹座

這是適合主動追求愛情的月份，特別是有利於經常在外奔波或拓展業務的人，遇到桃花的機率極高。建議多留意做事幹練、擁有健康膚色的對象，容易產生來電的感覺；若是在家辦公者，則有機會透過網路結識頗有好感的朋友。

有伴侶的巨蟹座

本月是充滿依賴感的甜蜜幸福月，與戀人之間彷彿一分鐘也不想分開。建議多聊聊運動或旅遊相關話題來活躍氣氛。已婚者則應透過建立深厚的信任感，讓彼此的感情在穩定中更加堅固，拒絕捕風捉影的猜疑。

TOP 1｜雙魚座

單身的雙魚座

愛神本月特別眷顧你！別再埋頭工作了，緣分可是不等人的。建議撥出時間與朋友逛街或在咖啡館小憩，極大機率能透過朋友介紹，與初次見面的異性一見職情。只要堅定追求真愛的決心，這個月就能告別單身。

有伴侶的雙魚座

戀愛者對彼此的愛非常堅定，外在的流言蜚語完全無法動搖你們的決心。雖然工作繁忙導致約會次數減少，但甜言彌語的電話補償能讓心更近。已婚者則能在日常瑣事中領悟婚姻真諦，體會平淡中見真情的真正幸福感。

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