心測｜另一半和朋友哪個重要？7題測出你戀愛後「重色輕友」程度

很多人眼中的友情跟愛情好像是互相矛盾的一組，要麼就是為了友情而拋棄愛情，要麼就是選擇愛情而棄友情於不顧。當然每個人的情況不一樣，可能在權衡這兩者的關係上面也就自然不同。



那麼對於你來說，你戀愛後重色輕友的程度有多高呢？趕緊來測測吧。

心理測驗：戀愛後你重色輕友嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

7題測出你戀愛後，重色輕友程度有多高（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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1. 你跟朋友的聯繫非常的頻繁嗎？

是的→2

並不是→3



2. 你會為了另一半而跟朋友吵架嗎？

會的→4

不會→3



3. 對於自己無法掌控的事情，你都直接放棄？

是的→4

不是→5



4. 你對愛情是否有一定的執念？

有的→6

沒有→5



5. 你更願意把心事跟身邊的朋友分享嗎？

是的→A

並不是→6



6. 你很在乎一段關係到建立和維護？

在乎→D

不在乎→7



7. 你對於每一段感情都有不同的衡量方式？

是的→B

不是→C



答案解析（點擊放大瀏覽）▼▼▼

答案解析（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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A、你戀愛後重色輕友的程度為90

你是一個把愛情看得非常重要的人，在你的心目中，可能沒有什麼事會比另一半來得更重要。而且若是另一半勸你遠離朋友，你會很自然的聽從對方的話，並不覺得有什麼問題。你沒有什麼主見，所以在愛情裏很容易變得盲目，從而遠離朋友。

B、你戀愛後重色輕友的程度為70

你是一個有點渴望愛情的人，因為你對自己並不是那麼的自信，要是遇到有人喜歡你的話，你會覺得這是一種奢望，所以你會想要牢牢的把握住，不想要隨便的失去這段感情。一旦愛情跟友情發生衝突的話，再三考慮之下你可能最終還是會選擇愛情。

C、你戀愛後重色輕友的程度為50

你還算是一個比較冷靜的人，你對待不同的感情都是有一定的判斷力的。雖然你也會把愛情看得很重，很在乎另一半對你的想法，但是你並不是那種會隨便就放棄友情的人，畢竟身邊的朋友都是跟你相處非常久的人，你還是對他們有一定的依賴性的。

D、你戀愛後重色輕友的程度為30

你是一個非常重視友情的人，甚至在你的心目中友情是比愛情還要來得重要的。一旦非要在兩者之間做出選擇的話，你更有可能最終選擇的是友情，因為對於你來說，友情是見證過你整個成長階段的人，比起愛情是更加靠譜，也更加值得你去經營的關係的。

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