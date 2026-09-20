愛情心測｜猜包剪揼第一秒出什麼？看穿你在感情中會不會「認輸」
撰文：科技紫微網
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如果愛情是一場遊戲，你會在愛情裏認輸嗎？從簡單的猜拳（猜包剪揼）遊戲中，揭露你潛意識的自我，快跟著科技紫微網來瞭解一下。
從猜包剪揼看你的愛情觀（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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情境：
你平常猜拳時，第一反應會出什麼拳？
A、剪（剪刀）
B、揼（石頭）
C、包（布）
看心理分析：
選擇剪刀：勇往直前，不輕易認輸
談感情的你就像剪刀一樣銳利，敢愛敢恨，大步向前。簡單一座槓桿就能斬斷那些被你拋棄的事，只會是你放棄的、不要的，讓你承認自己輸幾乎不可能，因此你通常不願在愛情裏認輸。
唯一令你害怕的只有「失衡」，當你認為付出得不到回應，愛得不對等時，才會心甘情願放下，而且你蠻理性的，並不認為是誰輸了誰，只是封住自己的刀刃，不願口出惡言。
選擇揼：不服輸，設法反擊
在感情裏你如同石頭一般強硬，獨立執著，甚至有一點孤傲、固執。這麼有性格又怎麼會輕易認輸？你認為：在愛情的世界裏，就得由你來主導。就算有不受控的情勢，你也會強力扳回。
倘若你的對象越是強硬，你越不服，就算輸了也要設法反擊。因為你是吃軟不吃硬，最怕「柔軟」手段，被溫柔對待時，反而會輸得心甘情願，淪落在愛情的懷抱裏。
選擇包：柔軟包容，輸也是贏
談感情的你有著一顆柔軟而包容的心靈，就像布一樣為愛人張開羽翼，寧願自己受一點委曲，也不想去爭什麼輸贏。因為你覺得愛就是愛了，沒有對錯，沒有比較，只問付出不求回報。享受其中，讓愛更溫暖、更長久。
就算輸了也不想給對方壓力，默默退出，沒有不甘，也沒有抱怨，有的只是一點傷感和默默祝福，心甘情願包容、理解，看似輸了卻是贏了，細水長流，你的豁達將會為你贏得人生。
其實，在愛情的世界裏，沒有輸贏對錯，一旦太過計較輸贏，永不認輸，那你就輸了。適時認輸也是一種愛，是釋然、理解和包容。
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