最敢愛敢恨星座排行榜Top 5：天蠍第1名不意外　這位分手後極心寒

早前台韓娛樂圈都有不少感情新聞頻出，像是台灣新生代男星朱軒洋被爆出軌，正牌女友留下嗆辣發言引發熱議，還有前陣子韓星韓韶禧的感情事件在大眾心中留下深刻的印象。



根據星座塔羅專家小孟老師分享最敢愛敢恨的星座排行，一起來看看究竟哪些星座最「愛得起放得下」吧！

最敢愛敢恨的星座排行榜Top 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 5：雙子座

雙子座天生就抱持著赤子之心，愛玩、喜歡嘗試新鮮的事物，他們喜歡看見別人羨慕的眼光，進入一段戀情時選擇盡情的放閃；分手時很放得開，畢竟舊的不去、新的不來，既然付出的愛收不回來，那就毅然決然轉頭離開，但他們沒那麼簡單原諒對方，可以一輩子把對方當陌生人看待，瀟灑的斷捨離，敢愛敢恨的雙子座不是浪得虛名。

TOP 4：獅子座

獅子座個性自信驕傲，不會輕易放棄自己擁有的愛情，也絕不容忍別人的挑釁，在他們的世界，愛情如同戰場，若是有人明顯威脅到獅子座的感情，他們會毅然決然發起全面戰爭。倘若發現伴侶外遇，也不會保持沉默，而是直接揪出第三者，並付諸行動打擊對方，以此突顯其「不可戰勝」的絕對地位！

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TOP 3：雙魚座

雙魚座對愛情抱有夢幻憧憬，也把感情看得特別重，當擁有愛情時，認為自己是最幸運的人，所以會想跟大家分享自己的喜悅，而且會有很多貼心小動作給對方驚喜，因為在她們的眼裡，只有感情世界裡的另一半；當分手時，雙魚就如同沒了水的魚一般痛苦難耐，認真付出的感情卻發現一切卻是錯付，雙魚會變成恐怖情人，各種極端的事都有可能做得出來。

TOP 2：白羊座

白羊座個性直接，熱情又衝動，戀愛時愛得死去活來，當要分手的時候，完全的宣洩對另一半的不滿，反正對方喜新厭舊，還沒得到手前疼得要命，得手之後嫌得要命，白羊絲毫不會替你留情面，敢愛敢恨的個性一覽無遺。

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TOP 1：天蠍座

最近接連發生感情風波的韓韶禧與Cindy都是天蠍座，連星座專家唐綺陽早在之前就預言弄到天蠍的都是自己人。天蠍座佔有慾很強，會很明確地向別人宣示愛的主權，個性忠誠且執著，戀愛的時候，全心全意地投入愛情，對另一半付出無限的信任與寬容，當受到傷害時，也是個狠角色，他們會選擇不惜一切去威脅破壞對方的生活，鬧到無法收捨也不為過，可說是最敢愛敢恨排行裡的佼佼者。

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