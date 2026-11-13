戀愛真能改變顏值？5大星座能讓伴侶變靚變美　雙魚擁有超強審美

近朱者赤，近墨者黑，近美者美也。



如果你不是天生麗質，又不太會打扮，但有機會和下面這些星座戀愛交往的話，女生能變美，男生也能變帥喔！不信？就跟科技紫微網一起來瞧瞧吧。

想變帥變靚？找這5個星座談戀愛（點圖放大瀏覽▼▼▼）

與5大星座拍拖能讓你變美變有型（AI生成圖片；01製圖）

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1. 雙魚座

用超強的審美力影響你



永遠洋溢著夢幻色彩的雙魚，他們的審美能力不可小覷。他們對顏色的把握、服裝的搭配，一開始先是驚歎到你，進而全方位的影響你。還沒有和雙魚交往之前，你可能會將奢侈品牌穿出鄉土味；跟他們在一起後，地攤貨在你身上都能讓人眼睛一亮。

2. 天秤座

帶著你一起買而優則美



其實變美變帥這件事跟買買買有著很大的關係。就算一開始再不會買衣服，跟著愛買的天秤買多了，也就知道自己最適合什麼風格了。和天秤戀愛就是一個買而優則美的過程，變美變帥真的就是這麼順其自然。

3. 獅子座

不美不帥怎麼配得上bling bling的皇冠



在和獅子戀愛之前，你可以打扮平平，髮型不合，但只要跟獅子戀愛了，再不變美變帥可是會有壓力的。獅子走到哪裡都是閃閃發亮，你也就主動被動的關心起時尚、研究起搭配，氣質的提升絕對不是一點點喔。

4. 天蠍座

愛情有讓人變美變帥的魔力



真正能讓人變美的愛情，是浪漫而不做作，細緻又經得起考驗。和天蠍戀愛，你將體會到什麼叫做甜出蜜來。你會因為愛情而情不自禁用心打扮自己、護理皮膚、甚至做微整，這都是天蠍賦予愛情的魔力。

5. 處女座

高標準督促彼此提升內在和外在



即使你是一個從來就沒想過要打點自己的人，一旦你和處女交往，對自己的要求就會越來越高。因為處女表現得實在太好，你如果不由內到外的進步，不變美變帥……那真的會不好意思跟處女在一起了。

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