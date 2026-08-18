4大星座戀愛難保持新鮮感？處女在意細節　會在心裏扣分變冷淡

人性百百種，在感情的世界裏，有人容易日久生情，有人卻老是會日久生厭。從星座的角度來看，變動宮四大星座的天性就是喜歡變來變去，而且還常常自我矛盾。



他們雖然不一定花心，但是很容易跟伴侶在一起越久就越冷淡，你認同嗎？現在就跟著科技紫微網一起來看看吧。

變動宮戀情易降溫，雙子、雙魚戀愛越久越冷淡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這4大星座在感情中難以保持新鮮感（IG@sbs_drama.official；01製圖）

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1. 雙子座

雙子座談戀愛最看重兩點，一是新鮮感，二是能不能聊得開心。可新鮮感這個東西就是沒辦法保鮮，在一起越久，神秘感就越少，變成審美疲勞；而話題即使再開心，總也沒辦法老是拿出來回鍋再聊。隨著時間的累積，雙子座很容易喪失分享慾，變得越來越冷淡。這時他們就會把重心慢慢轉移到工作、朋友上，去尋找新的樂趣。

其實，他們明明很愛對方，卻不知道如何保持有趣的繼續相處下去。如何處理自己喜新厭舊的天性，可能是雙子座一生都需要去學習的課題。

2. 處女座

在一起越久，人的狀態就越鬆懈。感情初期，每個人都會為了約會驚喜而準備，到了後期，只想癱在家裏不修邊幅，甚至三五天不洗頭都沒差。剛開始為了保持美好形象，會把家裏收拾得乾乾淨淨，到後來卻連垃圾都懶得主動倒。很多人都認為只要感情深了，就可以接受另一半最真實、最不堪的一面。但真相是，不管交往多久，處女座都很在意細節。

當伴侶越變越邋遢時，處女座一開始會坦白指出對方做得不夠好的地方，但如果對方屢教不改，他們就會懶得繼續囉嗦，換成在心裏默默扣分。當分數不夠用的那一天，就是他們對你冷淡的時候，並且越來越冷。

3. 人馬座｜射手座

在一起久了，人馬座很明顯就會越來越冷淡。聊著聊著，他們會開始用表情包來敷衍回覆，出去約會也不再積極配合。他們倒不是喜新厭舊，就是生平散漫慣了，進入戀愛以後做什麼事都要互相配合遷就，不能再像從前那樣憑個人喜好隨心所欲，甚至連自己的私人生活都受到干涉。戀愛關係持續越長，他們這種被禁錮的感受就越強烈。

讓人馬座厭倦冷淡的不是戀人，而是戀愛關係本身。他們會糾結：

「我真的適合談戀愛嗎？」

「現在的生活真的有比我單身的時候更快樂嗎？」



在還沒想明白以前，別指望他們對待伴侶有多熱情。

4. 雙魚座

雙魚座在戀愛初期實在是太熱情了，於是在一起越久越冷淡的這種反差會十分明顯。所以，絕對不建議跟雙魚座同居過久，同居得越久，到最後結婚的可能性就越小。

雙魚座對愛情都抱有一種浪漫色彩的想像，他們在談戀愛的時候或多或少都曾幻想過與另一半婚後在同一個屋簷下生活的場景。這種對未知的浪漫想像對雙魚座而言非常重要，但是在一起太久後，這種想像的力量就越弱。當期待不再，他們就會變得越來越冷淡了。

感情保鮮確實不容易，祝福每個人都能克服感情裏的弱點，與心愛的人細水長流，歷久彌新。

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