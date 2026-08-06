談戀愛總是受傷？4大星座容易過度付出　金牛因為不捨感情而內耗

有些人談戀愛常常賺到，有些人卻容易吃虧，比如說下面這幾位。



4大星座戀愛中容易吃虧（IG@tvn_drama；01製圖）

這4大星座要避開感情中單向付出陷阱👇👇👇

+ 11

1. 巨蟹座

通過照顧他人來確認自己在關係中的價值，巨蟹內心深處害怕體驗到不重要，將安全感建立在「被需要」的感覺上，於是，TA們把伴侶的生活瑣事全盤接手，事無鉅細地關心照料。當付出成為一種下意識，對方的需求也被內化為自己的義務，用「你看，沒有我你怎麼辦」來捆綁關係，也捆綁自己，逐漸喪失尋求自我滿足的能力。

這種單向的守護模式，最終會讓伴侶感到窒息，也讓巨蟹自己困在親手打造的巢穴牢籠中，忘記了愛本是相互滋養，而非單向奉獻。

2. 金牛座

對於已經投入的感情，金牛會因「捨不得」而難以割捨。TA們的忠誠不僅源於愛，更源於對穩定狀態的依賴。即使在關係中不斷受到冷落或傷害，也會不斷告訴自己「已經堅持這麼久了」，用過去的甜蜜回憶來麻痹當下的痛苦，用習慣來代替愛作為堅持的理由。

對沉沒成本的過度執着，使金牛無法在恰當的時候止損，最終在漫長的等待中耗盡了自己的情感與青春，收穫的卻只是一個不願醒來的夢。

3.人馬座｜射手座

看似灑脱，實則有着天真的樂觀主義，射手深信自己有能力改變既定規則，成為那個「例外」。當對方表現出不投入、不承諾時，TA們反而會被激發征服欲，會投入大量精力去證明「我可以改變你」，把對方的猶豫當作挑戰，把若即若離當作考驗，在這場自己設定的遊戲中越陷越深。

這種將愛情視為挑戰的心理，使射手忽視了關係中最真實的信號，最終發現自己努力贏得的，不過是一開始就不存在的海市蜃樓。

4. 雙魚座

擁有高度理想化的愛情觀，雙魚渴望通過不計回報地奉獻來證明愛的純粹，常常將戀人投射為自己愛情劇本中的主角，而非真實的個體。TA們會不自覺地放棄個人邊界，不斷調整自己來迎合對方。比如，明明內心感到不適，卻仍會說服自己「這就是愛的代價」。在關係出現裂痕時，不是直面問題，而是用更多的付出來修補，最終陷入自我感動的犧牲循環。

這種將戀人符號化、把付出神聖化的傾向，使雙魚忽略了真實的親密質量，往往在夢醒時分才發現自己早已傾其所有，卻什麼也沒留住。

這些星座在愛情中的委屈，根源不在於愛得認真，而在於愛得失衡。真正的愛情不需要持續的自我證明，也不是單向的守護或固執的堅守。懂得在愛中既保持自我又擁抱對方，或許才是避免吃虧的最深智慧。

同場加映：5個生肖戀愛中極慢熱 屬牛內心羞於表達 深思熟慮後才開啟戀情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】