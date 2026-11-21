情侶交往時間久了，外貌真的會逐漸變得相似嗎？一名女網友分享，發現身邊不少伴侶相處多年後，五官、神情甚至身形都越來越接近，讓不少人也好奇，兩個人長期朝夕相處，是否真的會在不知不覺中越長越像？



這名網友在社群平台「Threads」表示，觀察到身邊有許多情侶都長得很像對方，且真的一堆案例。短短一句話吸引超過5萬名網友按讚，上千名網友留言討論。

貼文一出後，不少網友都表示：

「難怪結婚需要健康檢查」

「真的太像的婚前最好翻一下族譜」

「我跟老公也是從一交往就被說長得很像，以前從來都沒人說我跟前任長得像」

「每天望著彼此，慢慢表情神韻會越來越接近」

「什麼都很像…...身材也是」

「小時候明明不像的，在一起10年不知道是不是口水吃太多」

「不牽手會被說是兄妹的程度」



本站曾報導，中國一對95後的夫妻何先生與梁女士，成為網絡紅人，因只要二人同框，畫面就像「Ctrl+C、Ctrl+V」，圓臉、五官幾乎一模一樣，連髮型都如出一轍，被網友封為「史上最相似夫妻」。

梁女士接受陸媒採訪時回憶，兩人2022年春天相親認識，初見時並未覺得彼此長得像。隨著交往深入，周圍人不斷驚呼他們長得像，婚後相似度更上一層樓，連他們自己都笑認確實越來越像。她認為，夫妻長期朝夕相處，生活習慣、表情動作潛移默化，長相變相似並非空穴來風。

不過，外貌神同步，性格卻南轅北轍。梁女士直言自己「急性子」，做業務風風火火；何先生則十分穩重，凡事講求步步為營。兩人互補默契，恰好成為最佳拍檔。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】