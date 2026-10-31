李光洙李善彬愛情長跑9年　揭私下真實互動：更常聊無關緊要小事

演員李先彬（曾譯：李善彬）近日在節目中大方談及與李光洙穩定交往9年的戀愛日常！她笑稱兩人都是不敢當面發火的「和平主義者」，平時比起工作，更常互相傾聽生活抱怨與吐苦水。此外，李先彬也首度公開無名時期為了爭取演出，背著經紀公司偷面試《看見你的聲音》的驚人秘辛，展現超強行動力。



李先彬爆料李光洙「長跑9年」！主持群不知情讓她傻眼直呼「太過分」

演員李先彬與劉宰明（或譯：柳宰明）近日作為嘉賓，出演了綜藝節目《巨匠張恒準》（거장항준）。節目中，主持人宋恩伊提及李先彬過去曾在《Running Man》中選擇李光洙為理想型，隨後兩人更發展為真實情侶的浪漫故事。

李光洙與李善彬已經戀愛長跑9年。（網上圖片）

回顧李光洙與李善彬《Running Man》甜蜜時光：

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然而，聽到這段往事的張恒準導演與金風卻露出初次聽聞的驚訝表情。對此，李先彬忍不住假裝發飆、開玩笑直呼：「這不是太過分了嗎？我們都交往9年了耶！」逗得全場大笑。她更形容與李光洙這9年來的戀愛過程十分「波瀾壯闊」。

李先彬曝與李光洙戀愛日常 「和平主義者」互相安慰

當同集嘉賓劉宰明好奇問道：「同為演員，平時會互相幫忙或給予演技上的建議嗎？」李先彬坦言，兩人在工作上頂多只會分享「自己感受到的部分」，反而更常聊些無關緊要的小事。

李先彬笑著透露：

我們更常聊的是「今天拍戲好累」、「因為誰誰誰發火了」這種吐槽話。因為我們兩個人的性格都是不敢在當事人面前說話的「和平主義者」，所以互相向對方傾訴、尋求共鳴，反而成了彼此最大的安慰。

這番真情流露也讓金風感嘆：「聽完覺得你們兩個真的很般配！」

值得注意的是，雖然兩人自2018年公開認愛以來感情非常穩定，但在當天的節目中並沒有具體提及結婚計畫。

李先彬新人時期曾偷偷試鏡 為爭取機會親自出擊「什麼都做過」

除了甜放閃光彈，李先彬也回憶起自己從無名時期一路拚搏到如今的過程。她表示自己在出道前「什麼都做過」，包括音樂劇、歌手、偶像練習生，甚至是廣告跑龍套，為了尋求演出機會，還會自己製作履歷表親自跑廣告代理商，甚至放入手機自拍照，展現出強烈的推進力。

她更首度爆料，當年為了登上音樂節目《看見你的聲音》，甚至曾與製作團隊私下商量，瞞著當時的經紀公司參加試鏡。當時經紀公司規定若不是正式邀請就不准參加，但極渴望擺脫新人身分的李先彬，偷偷跑去面試了三次並成功錄取，隨後還拜託製作組「假裝是正式邀請公司」。

李先彬開玩笑說：「這件事當時的公司同仁應該到現在都不知道，看了節目才會發現吧！」而那次演出大獲成功，也順利帶動了她當時參演電視劇的熱度，成功為自己開創了一條演藝新路。

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