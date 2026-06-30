總愛和伴侶吵架嗎？3個日常情景實例教你解決情緒　讓關係更親密

撰文：Goody25
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「你到底聽不聽得懂人話？！」「你就是不講道理！」「我不是這個意思，你怎麼就理解錯了？」以上對話，對你來說是否熟悉？很多情侶吵架的起點，往往是觀點不同，但真正的爆發點，其實是情緒失控。

大多數感情問題，不是輸在認知分歧，而是輸在情緒失控！想要維持長期、穩定、親密的關係，別爭對錯，先安撫情緒！

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今天，就用幾個情侶日常場景，來看看「如何只解決情緒，少討論認知」。

情景一：誰來倒垃圾？你根本不在乎我！

場景：女友回家，看見垃圾桶滿了，男友還在沙發上玩手機。

錯誤示範（認知對抗）

A：垃圾都滿了，你為什麼不倒？
B：我怎麼知道要倒？你又沒說。
A：這不是常識嗎？！
B：你這麼說就是在否定我，我平時也有做家務啊！
A：你就不能主動點嗎？！

結果：兩個人都覺得自己委屈，越吵越兇！

或許你可以嘗試這樣說：（先解決情緒）

A：（深呼吸）我今天工作很累，回來看到垃圾沒倒，心裏有點煩。
B：（放下手機）你是不是覺得家務都壓在你身上了？
A：對啊我希望你能多主動一點。
B：抱歉，我沒注意到，你辛苦了，我現在就去倒。

結果：不在爭執誰對誰錯，直接表達感受，問題解決！

秘訣：先不去糾結「是不是常識」，而是表達自己的感受，對方更容易共情！

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情景二：到底幾點出門？你到底有沒有在聽我說話？

場景：兩人約好晚上7點去吃飯，女友6:50發現男友還在玩遊戲。

錯誤示範（認知對抗）

A：你到底幾點要走？！
B：不是說7點嗎？
A：7點是到，不是出發！
B：你之前沒講清楚啊！
A：你就不能動動腦子想一下嗎？！

結果：原本的約會變成了吵架！

或許你可以嘗試這樣說：（先解決情緒）

A：（控制情緒）我現在有點焦慮，怕遲到了。
B：（意識到問題）你是擔心餐廳不給我們留位置？
A：對啊，我不喜歡遲到，感覺很丟臉。
B：明白了，下次我們約個出門時間會不會更好？
A：好啊，那以後就定6:40出門。

結果：對方更容易理解你的情緒，而不是糾結誰說得對！

秘訣：我覺得你不在意時間是指責，我有點焦慮是情緒表達，區別很大！

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情景三：你又在玩手機！你到底在不在乎我？

場景：男友在刷手機，女友講了半天，發現他沒聽進去。

錯誤示範（認知對抗）

A：我說了半天你有在聽嗎？
B：我剛剛確實沒聽清，你再說一遍？
A：每次都是這樣，你是不是不想理我？
B：我不就是玩一下手機嗎？至於嗎？

結果：男生覺得自己被攻擊，女生覺得自己被忽略！

或許你可以嘗試這樣說：（先解決情緒）

A：（語氣平和）你剛才一直在看手機，我有點失落。
B：（放下手機）抱歉，我剛剛確實沒認真聽。你剛剛說到哪了？
A：我想跟你聊聊今天工作上的煩心事。
B：好，我專心聽。

結果：女生的情緒得到了回應，男生也不會覺得自己被攻擊！

秘訣：別說你怎麼這樣，而是直接表達我的感受！

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關係變好的3個關鍵技巧

1. 別急着爭論對錯，先共情對方的情緒！

不要說：「你這樣做是錯的！」

可以說：「我這樣覺得不舒服。」

2. 避免攻擊性語言，多用我表達感受！

不要說：「你從來不在乎我！」

可以說：「我有點失落，希望被重視。」

3. 讓對方感受到你的需求，而不是逼他承認錯誤！

不要說：「你為什麼不陪我？」

可以說：「我今天特別想和你聊聊天。」

總結

大多數情侶吵架，不是因為觀點不同，而是因為情緒沒有被安撫！關係的核心不是誰對誰錯，而是我懂你的感受！

先解決情緒，減少指責！
說自己的感受，而不是讓對方認錯！
關係越親密，越要温柔溝通！

所以，下一次再想和伴侶爭論的時候，試着先停下來，問問對方：「你是不是感覺......」你會發現，很多問題根本不需要吵，感情也會越來越好！

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本文獲「Goody25」授權轉載。

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