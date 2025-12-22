申敏兒金宇彬結婚｜結束十年愛情長跑！攜手抗癌步往人生新階段

【金宇彬申敏兒結婚/申敏兒/金宇彬】韓圈又一對夢幻情侶共結連理！申敏兒與金宇彬低調相愛十載，早前（12月20日）於首爾新羅飯店舉行婚禮，攜手走往人生新階段。這段愛情佳話最令人動容的是2017年時金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，更推掉工作專心陪伴金宇彬治療的舉動，收獲不少祝福好評。



一向低調相愛的兩人，結婚亦採用非公開婚禮形式，雖然婚禮只宴請雙方家人、親戚與親近友人出席，據悉婚禮出席名單相當星光熠熠，擔任婚禮主持人的李光洙、孔曉振、李秉憲、南赫柱、安普賢、BTS成員V、D.O.、羅PD以及編劇金銀淑等人，可見兩人的好人緣！

申敏兒身穿黎巴嫩設計師ElieSaab的抹胸婚紗，金宇彬一身黑色型格西裝，兩人攜手畫面相當合襯！兩人更在大婚當日向翰林燒傷基金會和首爾峨山醫院、好朋友機構等共捐贈了3億韓元。 （IG＠soyoobridal_official）

申敏兒金宇彬結婚｜申敏兒金宇彬緣自廣告

金宇彬與申敏兒這對合襯且高顏值的配搭，完全令人不覺是段相差五年的姊弟戀。於2015年合作拍攝Giordano廣告而結緣，同年戀情曝光，其後二人亦大方承認戀情，就連粉絲們也相當支持這段戀情，不時向他倆催婚。

雖然粉絲們樂見兩人公然放閃，其實他們在劇集上的合作不多，直到2022年的《我們的藍調時光》才是兩人首次合作拍劇，卻於劇中被拆開拍檔，相信當時粉絲們難免有點失望。

申敏兒金宇彬結婚｜申敏兒曾停工2年陪金宇彬抗癌 攜手抗癌令感情更堅定

於2017年，金宇彬因患上鼻咽癌而要暫別演藝圈，金宇彬面對人生巨變，眾人的關注點就落在申敏兒的態度上。在金宇彬患病期間，多次被傳出與申敏兒情逝的消息，為解答眾多的疑慮，申敏兒就公開發聲明指：「我會陪在金宇彬身邊，幫助他度過癌症的治療」。

金宇彬在抗癌的路上經歷過3次化療及30多次的放射性治療，體重更曾暴跌10公斤！但幸好在這艱苦的抗癌歷程中，一直有申敏兒的相伴，申敏兒更曾停拍電視劇2年，就是為了專心照顧金宇彬，只要她有時間，就會陪伴金宇彬到醫院接受治療，二人就是這樣互相扶持走過困境，身邊朋友更笑說他們的互動就像純愛漫畫般甜蜜！難怪經歷了近2年的抗癌之路後，二人的感情變得更堅定！

申敏兒金宇彬結婚｜申敏兒金宇彬愛情長跑7年依然甜蜜

到2019年，申敏兒與金宇彬被拍到一起在餐廳用餐，見到金宇彬的病情似乎已好轉，在同年金宇彬出席青龍電影節頒獎禮並擔任頒獎嘉賓宣布康復回歸，亦逐漸開始廣告及電影的拍攝工作，更宣布簽約女友所屬的經紀公司AM Entertainment，跟申敏兒成為同事。申敏兒與金宇彬相愛多年，雖然愛得低調但依然甜蜜，在申敏兒拍攝劇集《輔佐官》時，金宇彬更特意安排了應援咖啡車，默默為女友打氣，實在是羡煞旁人了！

