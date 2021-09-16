海岸村恰恰恰｜申敏兒名牌手袋華麗登場　 首2集換5個HERMÈS手袋

申敏兒、金宣虎主演的韓劇《海岸村恰恰恰》開播便創收視佳績，劇中臨海的村莊美景搭配申敏兒與金宣虎，強烈「CP感」成為話題，播映首2集，申敏兒便換5個Hermès名牌手袋，之後還有Gucci、Bottega Veneta和Alexander McQueen等手袋陸續登場，勢將成為緊貼時尚的劇迷焦點。



申敏兒、金宣虎主演的韓劇《海岸村恰恰恰》近日佔據香港NETFLIX排行榜頭十名的位置。(《海岸村恰恰恰》劇照）

《海岸村恰恰恰》講述飾演牙科醫生的申敏兒，因看不過院長敲詐病人的利益而選擇離職，因緣際會從首爾來到海邊的村莊開設牙醫診所，與飾演「村民班長」的金宣虎日久相處，而譜出浪漫的愛情。

申敏兒首集揹Hermès經典款Herbag出埸

申敏兒與金宣虎在劇中的甜蜜交流非常唯美，以模特兒身份入行的申敏兒，標準高挑身材搭配劇中的奢華行頭穿搭，讓劇迷看得心花怒放。申敏兒首集便揹Hermès經典款Herbag出埸，吸睛度高的紅色款，為牙醫身分帶點活潑感又不失貴氣。

Alexander McQueen 2021年秋冬新款手袋The Curve 出鏡

縱然由申敏兒飾演的牙醫從繁華的首爾轉往鄉村工作，但劇集中不時有名牌手袋登場，播映首2集便有5個Hermès名牌手袋，最貴一款逾港元25萬；而Alexander McQueen的2021年秋冬新款手袋The Curve、Gucci經典保值的Diana（戴妃包）亦有出鏡，相信申敏兒高雅的時尚穿搭會為劇集帶來另一個賣點。

【按圖看】申敏兒在劇中《海岸村恰恰恰》，換過5個Hermès名牌手袋，當中最貴約港幣25萬，戴妃愛包「Gucci Diana」亦有出埸。▼▼▼

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韓國小眾品牌COURONNE亦有登場 同款只售約$2XXX

申敏兒在劇中除換上多個名牌手袋之外，值得留意是申敏兒在第2集時，亦有用上韓國本地小眾品牌COURONNE的手袋，袋款以小金牌為代表標誌，不同款式亦曾在熱播韓劇《她的私生活》和《芝加哥打字機》中出現。

申敏兒在劇集《海岸村恰恰恰》中，亦有用上韓國本地小眾品牌COURONNE的手袋。(《海岸村恰恰恰》劇照）

申敏兒同款COURONNE手袋Ronde，售價韓元368,000，售約港元2460 (COURONNE)

品牌COURONNE的手袋款式清新簡約，約售數千元，深受韓國女生喜愛，劇中的申敏兒在基本黑白穿搭上，選擇以亮眼的藍綠色COURONNE手袋點綴單調的造型，隨興得來又時尚，約售37萬韓圜（港幣約$2460），是小資女入手之選。

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李惠利在《我的室友是九尾狐》中，用上了不少韓國小眾品牌，為本土設計令更多人認識，手袋不只有簡約風，更有街頭休閒，最平HK$219便可與惠利同款

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