韓國聖水Musinsa Empty必朝聖6大品牌：Jennie愛牌、洪真慶任模特

韓國時尚巨頭之一Musinsa，是當地人常去的時尚購物天堂，不僅推出自家日常服飾，亦匯聚多個外國和當地設計師品牌，在聖水洞開設Musinsa Empty，吸引一眾潮人到訪。「01女生」編輯為大家介紹Musinsa Empty內的韓國設計師品牌，當中KIMHĒKIM、BONBOM曾登上巴黎時裝周、LEJE更是Jennie的愛牌之一。



韓國近年發展成亞洲年輕人的潮牌集中地，當中位於聖水洞的專門店，更設有不少藝術和活動，進一步強調和傳遞時尚生活的理念。而Musinsa Empty更是不少韓國設計師的舞台，讓更多人認識他們品牌的理念和設計。

韓國聖水洞Musinsa Empty是不少韓國設計師的舞台。(01女生攝)

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌1. KIMHĒKIM

從韓國古代金海金氏（Gaya Royal Dynasty）取靈感，Kiminte Kimhekim在2014年於巴黎創立品牌，主打奢華前衛及高級訂製，擅長將日常不同的點綴飾物，加以放大焦點，如珍珠飾釦、蝴蝶結、愛心圖騰和標籤布等，讓造型更具獨特個性。品牌自2020年春夏系列起參與巴黎時裝周，在2027年春夏系列中，更以「Little Wooden Dolls」微型秀，引起不少討論。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌1. KIMHĒKIM (IG@maison_kimhekim)

在Musinsa Empty內，KIMHĒKIM服飾主要以愛心圖騰和標語為主，設計較為簡單與日常，以邊線位的點綴和修飾，展現出個性，而且適合不同的男女配搭。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌2. LEJE

韓國女團BLACKPINK成員Jennie的華麗表演中，話題造型常聽到時尚品牌LEJE，名字源於法文「自我」的意思，由設計師組合Je Yangmo及Kang Juhyeong在2017年創立，並在2020年於法國巴黎開設陳列室。兩人曾任職Lanvin、Alaïa及Balmain，設計展現出俐落的輪廓結構，配搭東方美學及韓國傳統工藝，加上前衛與未來美學，締造獨有風格。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌2. LEJE (IG@leje.official)

在Musinsa Empty內的款式不算多，以日常為主，可見對比色縫線、挖空和大型鈕釦等設計細節，展現時尚與個性。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌3. BONBOM

以高級街頭及運動風格，成功留下印象的BONBOM，近期透過全球時尚計劃「Concept Korea」，在巴黎時裝周期間，於巴黎東京宮舉辦時裝秀，還曾邀請著名主持人洪真慶重披模特兒戰衣，擔任模特兒登上時裝天橋。

Musinsa Empty｜洪真慶重操舊業，為品牌BONBOM於巴黎時裝周期間行秀。 (IG@__bonbom)

品牌由設計師趙寶民（Bon-bom）於2020年創立，由於偶像是Jonathan Anderson，因此他前往英國倫敦修讀倫敦時裝學院，還曾收到JW Anderson的工作邀請，惜因簽證而錯過機會。同時亦因新冠疫情，放棄到法國巴黎報讀課程的念頭，其後自立門戶，打造中性風格的服飾。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌3. BONBOM (IG@__bonbom)

以低飽和色調的校園風格為主，Musinsa Empty以日常易搭的BONBOM單品，包括針織掛頸上衣、格紋衛衣和動物紋襪褲等，運用不同圖案展現活力。

Musinsa Empty內以低飽和色調的校園風格為主。(01女生攝)

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌4. media(82)

若然喜歡Y2K夢幻少女風格，不妨注意media(82)，為獨立設計師打造的女裝品牌，以韓國國際電話區碼「82」及「頻道」組合而成，並糅合文藝復興及千禧辣妹風格，遊走於華麗與性感之間。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌4. media(82) (IG@media82media82)

由於傾向夢幻漸變色調，整個系列在店內非常亮眼，並以少女專屬的甜美圖案，以及展現曲線的剪裁，締造個人魅力。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌5. OJOS

連Jennie、NewJeans及aespa等都曾穿著這品牌。由設計師Kim Yerim以西班牙語「眼睛」（OJOS）的理念打造，結合出生於1990年代的設計師團隊，運用柔美的芭蕾舞風格、戶外機能及未來感的元素，設計出一件多種穿法的服飾。OJOS服飾常帶有灰調，運用拉鏈和深淺色調對比，展現出前衛的層次感。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌5. OJOS (IG@ojos.official)

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌6. OPEN YY

由金智英及金寶英兩姐妹共同在2020年創立，以「年輕」（Young）的字首，象徵多元與包容的美學。風格融合街頭潮流與懷舊復古，採用不對稱剪裁、解構主義和工裝元素等，締造出叛逆及隨性，深得Jennie、Winter及寧寧喜愛，甚至知名模特兒Kendall Jenner也曾穿過這品牌。

Musinsa Empty｜韓國設計師品牌6. OPEN YY (IG@openyy_official)

OPEN YY在Musinsa Empty內的服飾，多以材質展現品牌魅力與特質，透過拼接、皺褶、做舊拉鏈和飾邊等，打造高級街頭的強勢氛圍。