憑直覺選一幅畫 測出最適合你的愛情類型 是浪漫型還是依附型？
撰文：科技紫微網
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愛情到底是什麼，誰也沒有標準答案，有的只是不同的人對愛情的不同理解。很多人都在討論愛情的最佳模樣，然而你知道你最適合的愛情類型是什麼嗎？下面，跟著科技紫微網一起來測試一下吧！
請憑直覺從下列四幅畫中選出第一眼吸引你注意的一幅！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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結果分析：
選圖1的你，適合陪伴型愛情
在你的愛情觀裏，覺得最好的愛情是互相陪伴，能夠一起做的最浪漫的事情就是和心愛的人一起慢慢變老。而選擇陪伴型的愛情，易讓你體會到這種最樸實的幸福。
你的愛裏有忍耐、有包容，這樣的感情是最長久的。但是，需要小心因感情太過於平淡而讓生活變得乏味，也需要警惕感情中的冷暴力。
選圖2的你，適合友誼型愛情
你很期待穩定持久且溫和的感情模式，你堅信感情是慢慢培養出來的，只有時間才能加深你們對彼此的了解和信任。
選擇友誼型的愛情，你們會成為彼此關心、無話不談的最親密無間的一對，能夠一起攜手面對現實的考驗，在細水長流中感受到愛情的美好。
選圖3的你，適合依附型愛情
你對感情會有很強的依賴感和佔有慾，一旦愛上就會很投入其中，眼裏心裏都會裝滿了對方。所以，依附型的愛情會比較適合你哦！
若是對方是一個獨立、有主見又有點小霸道的人，你們的愛情會進展得比較順利。但要注意，不要刻意去窺探對方的隱私，學著適當的給對方一些私人空間。
選圖4的你，適合浪漫型愛情
你理想中的愛情是充滿了激情、浪漫與冒險精神的，浪漫型的愛情會是最適合你的選擇。找到懂浪漫、又會說情話的另一半，會讓你們的感情甜蜜到任何永恆承諾都黯然失色。
你的情感座右銘是活在當下。開始一段戀情的時候，好好享受你們的幸福時光，不計回報的去愛吧！然而，若是想要獲得長久的幸福，接受平淡會是你需要學習的第一步。
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